Игроки раскритиковали Horizon Forbidden West: Burning Shores из-за однополого романа Элой – пользовательский рейтинг на Metacritic всего 3,2 балла

На прошлой неделе вышло дополнение Burning Shores для игры Horizon Forbidden West. Оно отправило Элой на Пылающие Берега разрушенного Лос-Анджелеса и добавило в игру спутницу по имени Сейка. Как оказалось, она может быть не только спутницей, но и любовным интересом главной героини. И такой сюжетный поворот очень огорчил многих пользователей, который начали массово оставлять негативные отзывы и обзоры на Metacritic.

Курс QA. “Я нічого не робив, воно само зламалося?”. Перетвори цю суперсилу на свою роботу . Почати

На момент подготовки материала пользовательский рейтинг дополнения Horizon Forbidden West: Burning Shores на Metacritic составляет лишь 3,2 балла (на основании 1310 пользовательских отзывов). В то же время профессиональные критики гораздо лучшего мнения об игре – её балл составляет 82.

Часто игроки присваивают Horizon Forbidden West: Burning Shores 1 или даже 0 баллов из-за проявившейся в дополнении возможной сексуальной ориентации Элой. Дело в том, что поцелуй Элой и Сейки, так взбудораживший игровую общественность, является возможным, а не обязательным вариантом развития событий. В одном из диалогов доступно 3 варианта ответов. И лишь один из них ведёт к поцелую, и тем самым проявляет нетрадиционную сексуальную ориентацию Элой. Игрок может выбрать один из двух других вариантов ответа, которые не приводят к поцелую, тем самым оградив Элой от романа с другой женщиной.

Однако игроки негодуют от одной лишь возможности продемонстрировать нетрадиционную ориентацию Элой. Комментарии к оценкам с нулями, в основном, критикуют лишь фактор ЛГБТК+, а не какие-либо другие аспекты игры, такие как сюжет, графика и т.п.

«Еще одна игра, испорченная гей-повесткой, для чего? Люди просто хотят повеселиться, а не подвергаться идеологической обработке. Sony должна быть осторожна, потому что многие бренды пострадали из-за того, что приоритетом стала повестка дня, навязанная бизнесом. Я никогда больше не куплю игру серии Horizon», — написал Rodrigo32.

Некоторые игроки считают, что роман Элой с другой женщиной «разрушает» серию Horizon.

Курс Java за 6 місяців. Ти навчатимешся коли тобі зручно, а ми будемо поруч, щоб тобі допомогти . Запишіть мене

«Я отказываюсь покупать этот DLC и будущие игры франшизы, вы сделали Элой лесбиянкой только для того, чтобы угодить повестке дня ЛГБТ. Элой никогда не показывала признаков принадлежности к ЛГБТ в предыдущих играх. История DLC служит только для того, чтобы новый ЛГБТ-персонаж создал любовную пару с Элой», — огорчается FelipePP.

Можно предположить, что Сейка появится в третьей игре серии Horizon.