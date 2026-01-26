В прошлом столетии были популярны невинные игровые автоматы, в которые бросали монетки, потом появились жетоны и совсем другие игры. Этот игровой компьютер поможет несколько снизить зависимость, или по крайней мере насобирать небольшую сумму.





Ютубер mryeester интегрировал приемник монет как кнопку включения ПК: хочешь играть — плати. Схема и ее программирование очень просты и недороги для реализации, поэтому это не тот случай, когда говорят «не повторяйте это дома» — повторяйте, если найдете причину.

Монетоприемник, который использует энтузиаст, стоил всего за $23 на Amazon. Его можно запрограммировать на прием только одного конкретного номинала, исходя из диаметра и толщины монеты, которые измеряются с помощью фототранзисторов и инфракрасных светодиодов во время прохождения. Отверстие для монет предотвращает прохождение неправильных, но похожих по форме предметов благодаря магнитным датчикам.

Выходной сигнал с устройства поступает на 12-вольтовое реле, которое активирует небольшой физический рычаг. Реле и приемник получают энергию 24-pin разъема питания ATX с применением распределительной платы. Механизм подключен и работает как кнопка питания ПК. Ютубер подробно рассказал о конструкции и порекомендовал, где на Amazon можно приобрести все необходимое — общая стоимость составляет $135. Но надо позаботиться о монетосборнике, поскольку картонная коробка не кажется очень удачным решением.





Было бы интересно, если бы автор развил свою концепцию. Первое, что приходит на ум — игровой компьютер с ограниченным временем работы компьютера от одной монеты. Это стало бы отличным способом контроля за временем в игре. Если погрузиться в фантазию, можно представить, как брошенные монеты попадают на счета разработчиков игр, но, вероятно, это трудно организовать физически и социально.

Источник: Tom’s Hardware