Новое подорожание: блоки питания и кулеры вырастут в цене до 10%

Рынок компьютерных комплектующих продолжает преподносить неприятные сюрпризы. В дополнение к подорожанию памяти, накопителей, процессоров и видеокарт нас ожидает рост цен и на другие компоненты. Стоимость блоков питания и процессорных систем охлаждения может возрасти уже в ближайшее время. На это указывает внутреннее сообщение китайского дистрибьютора, которое связывает грядущее подорожание с резким ростом цен на сырье.

Речь идет о письме компании Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd., адресованном партнерам и агентам. В документе компания прямо указывает на подорожание базовых материалов в цепочке поставок — в частности меди, серебра и олова. Из-за этого поставщики с 6 января прекратили принимать новые заказы по старым ценам, а все новые контракты считают уже по обновленным тарифам.

По оценкам компании, себестоимость блоков питания вырастет на 6-10%, а систем охлаждения для процессоров — на 6-8%. В письме также советуют партнерам как можно скорее размещать и резервировать заказы в течение января. Выполнение таких заказов будет зависеть от имеющихся складских запасов и приоритета отгрузок.

Отдельно отмечается, что с 1 февраля компания полностью отменит все промоакции. После возвращения к так называемому «нормальному ценообразованию» более 90% позиций могут получить дополнительное повышение стоимости поверх базовой цены — в тех же пределах, что и ранее озвученные 6-10%.

Хотя конечное влияние на розничные цены будет зависеть от конкретных каналов дистрибуции, китайские медиа предполагают, что реальное подорожание в магазинах может оказаться более ощутимым, чем ожидают покупатели. Также не исключают неравномерную доступность товаров, если фабрики начнут отдавать приоритет заказам в соответствии с запасами и логистикой.

В то же время подтвердить детали по Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Co., Ltd. через открытые источники не удалось. Также нет подтверждения, что с компанией напрямую связаны известные глобальные бренды систем охлаждения. Поэтому это письмо стоит воспринимать как сигнал о потенциальном давлении на цены в каналах поставки, а не как официальное объявление общеотраслевого повышения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

https://itc.ua/articles/obzor-systemy-zhydkostnogo-ohlazhdenyya-msi-mpg-coreliquid-p13-360-white-ledyanoj-glaz-saurona-dlya-pk-entuzyastov/

Источник: videocardz