Новости Наука и космос 04.09.2023 в 09:33

Индия запустила миссию Aditya-L1 по изучению Солнца, спустя неделю после посадки на Южный полюс Луны

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Юрій Орос

Автор новин

Индия запустила миссию Aditya-L1 по изучению Солнца, спустя неделю после посадки на Южный полюс ЛуныПремьер-министр Индии Наренда Моди стремится воссоздать бум ИТ-технологий в стране в условиях космической индустрии. Пока выглядит перспективно, уже через неделю после удачной посадки ровера на Южном полюсе Луны, индийское космическое агентство ISRO запустило миссию Aditya-L1, которая будет изучать Солнце.

Название миссии Aditya-L1 состоит из двух частей — первая с Гинди означает Солнце, а L1 — место дислокации, так называемая точка Лагранжа L1 между Солнцем и нашей планетой, сообщает Reuters. Это место равновесия между двумя массивными орбитальными телами, где объекты стремятся оставаться на месте, минимизируя потребление топлива космическим кораблем.

Индия запустила миссию Aditya-L1 по изучению Солнца, спустя неделю после посадки на Южный полюс Луны

Старт состоялся с космодрома Бенгалура, сейчас ISRO отчиталась, что ракета уже на земной орбите. Обычно аппаратам необходимо сделать несколько витков вокруг планеты для разгона. За 4 месяца Aditya-L1 должен пройти около 1,5 млн километров (1% от среднего расстояния между Землей и Солнцем).

Индия запустила миссию Aditya-L1 по изучению Солнца, спустя неделю после посадки на Южный полюс Луны

Индийские ученые надеются, что миссия сможет предоставить информацию о том, как солнечное излучение и различные солнечные явления влияют на системы связи и спутники, а также на электросети. Понимая их, космические компании и агентства могут лучше защищать спутники на орбите. Например, предсказывать выбросы корональной массы, они могут предупредить операторов, чтобы те могли вовремя выключать питание спутников.

Кроме того, ученые надеются, что Aditya-L1 сможет пролить свет на поведение солнечного ветра и на то, как солнечная активность может повлиять на климат Земли в долгосрочной перспективе.

Индия запустила миссию Aditya-L1 по изучению Солнца, спустя неделю после посадки на Южный полюс Луны

Полная запись запуска миссии Aditya-L1:

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Индия запустила миссию Aditya-L1 по изучению Солнца, спустя неделю после посадки на Южный полюс Луны
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