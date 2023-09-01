Новости Наука и космос 01.09.2023 в 17:46

Орбитальная станция NASA сняла место крушения российской миссии «Луна-25» — она промахнулась на 400 км

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Юрій Орос

Автор новин

российский посадочный модуль миссии «Луна-25» протаранил поверхность Луны 21 августа, создав новый кратер. Его снял орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

Орбитальная станция NASA сняла место крушения российской миссии «Луна-25» — она промахнулась на 400 км

Эта дыра является результатом попытки страны-агрессора хоть немного оттянуть внимание от своего кровавого вторжения и стать четвертой страной на Луне (после США, СССР и Китая). К большому сожалению, новые кратеры остаются в Украине после регулярных бомбардировок с территории России, то же самое и на нашем естественном спутнике.

В отчете центра космических полетов Goddard NASA сообщается, что новый кратер имеет диаметр около 10 метров и располагается на 57,865° южной широты и 61,360° восточной долготы на высоте около минус 360 метров.

Точка столкновения была на крутом (более 20 градусов) внутреннем краю кратера Pontécoulant G, примерно в 400 километрах от предполагаемой точки посадки Луны 25 на 69,545° южной широты, 43,544° восточной долготы.

Одной из причин катастрофы росмиссии является политическое желание прибыть на Южный полюс Луны раньше индийской миссии Chandrayaan-3. Впрочем, Индия все сделала правильно и смогла 23 августа посадить свой аппарат в ранее не исследованной части нашего спутника.

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