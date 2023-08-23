Индийский Chandrayaan-3 успешно сел на Луну [Видео]

UPD: Посадочный модуль Vikram миссии Chandrayaan-3 успешно спустился к поверхности Луны. Он стал первым аппаратом возле Южного полюса естественного спутника Земли.

Индия готовится стать первой страной, которая смогла посадить аппарат возле Южного полюса Луны.

Название миссии — Chandrayaan-3, одной из главных ее целей является поиск водяного льда, который станет помощником в будущем для поддержания жизнедеятельности человека на Луне, в том числе он необходим для создания ракетного топлива.

Также Индия, после краха российской «Луна-25», имеет шанс стать четвертой в истории страной, совершившей посадку на Луну, после США, Советского Союза и Китая.

У индийского космического агентства ISRO уже есть негативный опыт аналогичной миссии — Chandrayaan-2 в 2019-м не смогла спустить посадочный модуль, хотя орбитальная станция до сих пор вращается вокруг естественного спутника. Ее теперь использовали для скрупулезного подбора места посадки модуля Vikram, внутри которой находится 26-кг ровер Pragyaan, в переводе с санскрита — мудрость.

Миссия Chandrayaan-3 стартовала 14 июля с космодрома Шрихарикота на юге Индии. Посадочный модуль и луноход несут пять научных инструментов, которые помогут выявить «физические характеристики поверхности Луны, атмосферу вблизи поверхности и тектоническую активность для изучения того, что происходит под поверхностью», передает BBC.

За прямым эфиром можно наблюдать на официальном YouTube-канале ISRO. Начало в 14:50 по киевскому времени. Предлагаем смотреть в окне плеера прямо в этой новости.