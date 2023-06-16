Инструмент MetaHuman Animator позволяет быстро и точно анимировать гиперреалистичных металюдей с помощью iPhone

Компания Epic випустила инструмент, предназначенный для захвата лица актера с помощью iPhone и последующего применения полученного образа к гиперреалистичному «Метачеловеку» в Unreal Engine за «минуты». Его анонс состоялся этой весной. MetaHuman Animator уже доступен для разработчиков. Компания также выпустила видео, чтобы показать, на что способен этот инструмент.

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Ролик Epic демонстрирует впечатляющую лицевую анимацию. Однако сама компания в качестве основного преимущества называет скорость, с которой MetaHuman Animator дает результаты.

«Анимация создается локально с использованием GPU, а окончательная анимация доступна через несколько минут», — говорится в пресс-релизе компании.

Это позволяет не только сэкономить деньги студии за счет более эффективного захвата происходящего, но и способствует экспериментированию и проявлению большего творчества. Например, можно сделать несколько дублей, а затем оценить и выбрать наилучший из них. При этом можно «ознакомиться с результатами примерно за то время, которое потребуется для приготовления чашки кофе». Лицевая анимация может быть применена к персонажу MetaHuman «всего за несколько кликов», и система даже способна анимировать язык персонажа на основе речи актера.

Захват действий актера с использованием iPhone стал возможен в Unreal Engine с 2020 года, когда было запущено приложение Epic Live Link Face для iOS, но теперь этот процесс сочетается с высоким уровнем детализации, доступной благодаря технологии Epic MetaHuman. MetaHuman Animator можно использовать вместе с iPhone 12 (и новее), а также с «существующими вертикальными головными стереокамерами для достижения еще большей точности».

Видео Blue Dot дает представление о том, на что способен новый инструмент для анимации. Хотя Epic заявляет, что можно настроить анимацию после захвата, в данном случае были сделаны «минимальные вмешательства» поверх захвата игры актера.

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Дополнительно Epic подготовила обучающее видео о том, как использовать этот инструмент, и документацию в Epic Developer Community.

Ninja Theory показала процесс создания (и результат) лицевой анимации для Senua’s Saga: Hellblade II с помощью нового инструмента в Unreal Engine.

Источник: The Verge