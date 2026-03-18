Новости Игры 18.03.2026

Fortnite возвращается в Google Play: Epic выиграла суд против Google

София Шадрина

После почти шестилетнего отсутствия Fortnite официально возвращается в Google Play — уже с 19 марта 2026 года игра станет доступной «повсеместно». Это стало возможным после завершения многолетнего судебного конфликта между Epic Games и Google.


Epic подтвердила запуск в соцсетях:

«Fortnite возвращается в Google Play повсеместно уже на этой неделе».

В то же время источники уточняют, что предыдущий запуск был ограниченным.

Fortnite формально уже возвращалась в Google Play в декабре 2025 года после первых судебных сдвигов. Однако тогда релиз был частичным — игра была доступна не во всех странах и, вероятно, распространялась постепенно.


Теперь речь идет о полноценном глобальном возвращении без ограничений. В некоторых регионах (например США) игру уже можно скачать, но с 19 марта она должна появиться «повсеместно».

Конфликт начался в августе 2020 года, когда Epic Games намеренно нарушила правила Google Play и App Store, добавив в Fortnite собственную платежную систему со скидкой для игроков. Это произошло в рамках кампании против комиссий в 30%, которые взимают платформы. После обновления Epic прямо обратилась к игрокам, объясняя, что покупка напрямую дешевле.

Google и Apple оперативно удалили Fortnite из своих магазинов, после чего Epic сразу подала судебные иски. Компания фактически пыталась доказать, что крупные платформы действуют как монополии.

Судебные баталии: чем отличались дела против Google и Apple

Дела против Google и Apple развивались параллельно, но с разными результатами.

В случае с Apple суд частично стал на сторону платформы — компании позволили сохранить большинство своей модели, хотя и заставили открыть определенные возможности для сторонних платежей.

Зато в деле против Google позиция Epic оказалась сильнее. Суд признал, что:

  • Google ограничивала конкуренцию среди магазинов приложений.
  • Компания фактически контролировала распространение Android-приложений.
  • Политика комиссий и условий была антиконкурентной.

После удаления в 2020 году Fortnite не исчезла с Android полностью — после удаления в 2020 году Epic продвигала альтернативный способ установки через АРК и собственный лаунчер. Однако это создавало серьезные барьеры: процесс установки усложнялся, пользователи жаловались на надоедливые предупреждения системы безопасности Android и не спешили проявлять доверие к продукту.

В результате мобильная аудитория Fortnite существенно сократилась, а влияние игры на платформе Android уменьшилось.

GTA в Fortnite: вдохновленная игрой карта Grand Heist City стартует 14 марта


Источник: 9to5 Google

 

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google Play позволит играть в платные игры бесплатно
В Android 17 добавили инструмент DeliQueue: он сделает интерфейс более "плавным"
Много скриншотов Android 17: главный экран и меню настроек
Google исправила множество багов Pixel в Android 16 QPR3 Beta 2
Будет отвечать Google: бред Gemini довел 36-летнего мужчину до самоубийства
Google тестирует изменения в результатах поиска, чтобы предоставить больше видимости сервисам конкурентов
Всюду ИИ: Google добавила Gemini в адресную строку Chrome
Восстание гаджетов: устройства Google Home массово "уходят" от своих хозяев
В бесплатную версию Gemini добавили премиум-функцию с "Прошлыми чатами"
Осторожно: функцию изменения адреса Gmail используют для фишинга
Новый искусственный интеллект Google с нуля создал рабочую копию Windows 11 с нуля
Google предупреждает крипто-пользователей iPhone и украинцев об угрозе нового вируса
Google Play Store будет обозначать приложения, которые слишком быстро "сажают" батарею
Инсайдеры раскрыли детали Google Pixel 11 Pro Fold: более тонкий корпус и обновленный модуль LED-камеры
Генератор изображений Nano Banana 2 получил поддержку 4K, 5 персонажей и интеграцию с поиском
Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% эффективности — вдвое лучше предыдущей версии
Google Chrome на ПК получил режим "разделенного просмотра": как включить
GTA в Fortnite: вдохновленная игрой карта Grand Heist City стартует 14 марта
А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах
Google Meet получил "живой" перевод в приложениях на Android и iOS
Google Project Genie обвалил акции видеоигровых компаний: это ИИ, создающий 3D-миры
