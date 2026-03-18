Fortnite возвращается в Google Play: Epic выиграла суд против Google

После почти шестилетнего отсутствия Fortnite официально возвращается в Google Play — уже с 19 марта 2026 года игра станет доступной «повсеместно». Это стало возможным после завершения многолетнего судебного конфликта между Epic Games и Google.





Epic подтвердила запуск в соцсетях:

«Fortnite возвращается в Google Play повсеместно уже на этой неделе».

В то же время источники уточняют, что предыдущий запуск был ограниченным.

Fortnite формально уже возвращалась в Google Play в декабре 2025 года после первых судебных сдвигов. Однако тогда релиз был частичным — игра была доступна не во всех странах и, вероятно, распространялась постепенно.





Теперь речь идет о полноценном глобальном возвращении без ограничений. В некоторых регионах (например США) игру уже можно скачать, но с 19 марта она должна появиться «повсеместно».

Конфликт начался в августе 2020 года, когда Epic Games намеренно нарушила правила Google Play и App Store, добавив в Fortnite собственную платежную систему со скидкой для игроков. Это произошло в рамках кампании против комиссий в 30%, которые взимают платформы. После обновления Epic прямо обратилась к игрокам, объясняя, что покупка напрямую дешевле.

Google и Apple оперативно удалили Fortnite из своих магазинов, после чего Epic сразу подала судебные иски. Компания фактически пыталась доказать, что крупные платформы действуют как монополии.

Судебные баталии: чем отличались дела против Google и Apple

Дела против Google и Apple развивались параллельно, но с разными результатами.

В случае с Apple суд частично стал на сторону платформы — компании позволили сохранить большинство своей модели, хотя и заставили открыть определенные возможности для сторонних платежей.

Зато в деле против Google позиция Epic оказалась сильнее. Суд признал, что:

Google ограничивала конкуренцию среди магазинов приложений.

Компания фактически контролировала распространение Android-приложений.

Политика комиссий и условий была антиконкурентной.

После удаления в 2020 году Fortnite не исчезла с Android полностью — после удаления в 2020 году Epic продвигала альтернативный способ установки через АРК и собственный лаунчер. Однако это создавало серьезные барьеры: процесс установки усложнялся, пользователи жаловались на надоедливые предупреждения системы безопасности Android и не спешили проявлять доверие к продукту.

В результате мобильная аудитория Fortnite существенно сократилась, а влияние игры на платформе Android уменьшилось.





Источник: 9to5 Google