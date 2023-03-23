Демо Unreal Engine 5.2, 40% чистого виторгу Fortnite авторам та MetaHuman Animator на iPhone — головні анонси Epic Games на State of Unreal 2023

Epic Games провела виступ на State of Unreal 2023, в рамках якого продемонструвала вдосконалення рушія Unreal Engine 5.2, нову технологію MetaHuman та довгоочікувані інструменти Fortnite Unreal Editor. Враховуючи популярність Unreal Engine та Fortnite, ці анонси можуть вплинути на майбутні ігри. Розглянемо коротко найцікавіші моменти.

Демоверсія Unreal Engine 5.2

Одним із найістотніших доповнень Unreal Engine 5.2 є нові інструменти процедурної генерації. Epic показала їх можливості у демонстрації Electric Dreams, дія якої відбувалася у густому листяному лісі, частково створеному за допомогою цих інструментів. Компанія вже підготувала першу попередню версію Unreal Engine 5.2.

Анімація MetaHuman за допомогою iPhone

Epic продемонструвала можливість анімації MetaHuman, зняту за допомогою лише iPhone. Новий інструмент планується запустити цього літа.

Unreal Editor для Fortnite

Epic продемонструвала новий Unreal Editor для Fortnite, який надасть творцям контенту безліч нових інструментів для творчості. З його допомогою можна створювати карти та події Fortnite. У демоверсії компанія продемонструвала кілька яскравих персонажів Fortnite у суворому світі, який явно не відноситься до Fortnite.

Creator Economy 2.0

Epic оголосила про серйозні зміни у своїй економічній моделі взаємодії із творцями контенту. Компанія пообіцяла повертати 40% чистих прибутків від гри в пул для творців. Це вплине на те, як творці можуть заробляти гроші на Fortnite. До речі, до цього пулу входить і сама Epic.

Єдиний бренд Fab для торгових майданчиків

Компанія Epic має намір поєднати свої різні торгові майданчики під одним брендом Fab. Об’єднання відбудеться пізніше цього року і торкнеться Unreal Engine Marketplace, Quixel Bridge, ArtStation Marketplace та Sketchfab. Усі вони будуть об’єднані в один торговий майданчик Fab.

Джерело: The Verge