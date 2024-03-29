Инструмент мониторинга HWiNFO 8.00 получил встроенный дисплей OSD и потерял поддержку Windows XP

Разработчики выпустили новую версию ПО для мониторинга системы HWiNFO 8.00. Эта версия потеряла поддержку устаревшей ОС Windows XP ─ разработчики сосредоточились исключительно на системах х64. Хотя 32-разрядные системы все еще поддерживаются, официальный инсталлятор будет совместим только с 64-битными версиями Windows. Пользователи все еще могут получить доступ к 32-битной версии через портативный установщик.

Вместе с тем версия HWiNFO 8.00 получила несколько новых функций и возможностей. Например, встроенный экранный дисплей (OSD) позволяет пользователям отображать статистику системы непосредственно из инструмента HWiNFO без необходимости дополнительного ПО. Кроме того, HWiNFO все еще поддерживает Riva Statistic Server для тех, кто предпочитает этот инструмент, устраняя необходимость каких-либо дополнительных установок.

Итак, основные нововведения в HWiNFO 8.00:

Добавлен полностью интегрированный OSD.

Прекращена поддержка Windows XP/Vista.

Инсталлятор HWiNFO перенесен на Unicode для лучшей поддержки нескольких языков.

Установщик HWiNFO теперь содержит только HWiNF064 и требует Windows 7 x64 или более новой версии.

Устаревший HWiNFO32 доступен только в портативной версии.

Улучшенный мониторинг сенсоров на ASUS NUC.

Улучшен мониторинг состояния некоторых накопителей NVMe, подключенных через Intel RST.

Улучшенный мониторинг сенсоров на ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.

Обновлен механизм автоматического запуска для лучшего отображения фактического состояния.

Исправлен автоматический запуск (через панель запуска) из-за новых требований к OSD.

Исправлены некоторые ошибки в настройках OSD.

Добавлена поддержка датчиков Aquacomputer VISION и VISION RGBpx.

Улучшен мониторинг датчиков на новых материнских платах GIGABYTE серий Z790 и B760.

Добавлены NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103) и GeForce RTX 4060 (AD106).

Улучшена поддержка Raptor Lake-PS.

Исправлена поддержка iGPU AMD Hawk Point.

Скачать новую версию HWiNFO 8.0 можно с официального сайта проекта.

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