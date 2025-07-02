Новости Новости 02.07.2025 в 13:15 comment views icon

Ищем Автора, Редактора новостей о гаджетах и технологиях в ITC.ua, удаленно

author avatar

Назар ЯворськийПроджектмен

Репутація Ультра

Ищем в команду ITC.ua автора новостей — человека, который стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта о технологиях с неравнодушной и активной аудиторией и способен писать о сложных вещах простым и понятным языком (это самое главное и самое трудное в работе).

Если есть то, в чем разбираетесь лучше всего (например, игры или авто), это только плюс.

О ITC.ua

Наше издание — это наиболее популярный в Украине информационный ресурс о технологиях для пользователей и энтузиастов.

Наша месячная аудитория составляет около 4 млн пользователей.

Наша команда — профессиональные IT-журналисты, редактора и эрудированные специалисты цифрового сегмента. Мы получаем удовольствие от своей работы, описывая очередной крутой девайс или инновации в науке и технике. И совсем неважно, это новый лэптоп, смартфон или квантовый суперкомпьютер, который за секунду взломает 256-битное шифрование. Наши обозреватели рады передать вам свой рафинированный опыт и не против вступить в жаркие дискуссии: «почему все же Intel лучше AMD, или в каких аспектах Android доминирует над iOS?»

Среди наших тем — кино, игры, автомобили и события в Украине — мы открыты для всего! Почему? Потому что это все часть нашего цифрового мира, где каждый бит важен. И да, мы знаем все лучше всех и быстрее, чем другие.

Вы наш человек, если:

  • имеете опыт написания текстов для IT-медиа или блога (примеры материалов, которые мы публикуем, можно найти на сайте);
  • следите за новостями индустрии в Украине и мире;
  • интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;
  • имеете легкое перо, не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Чем вы будете заниматься:

  • Мониторинг ленты новостей и поиск интересных информационных поводов;
  • Написание и публикация новостей для сайта (6-7 в день) — быстро, грамотно и по существу;

Ваш идеальный бэкграунд:

  • От 2-х лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.
  • Вы интересуетесь гаджетами и технологиями.
  • У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.
  • Прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать даже пресный технический текст с английского.
  • Работаете быстро и сосредоточенно.

Что мы предлагаем штатным авторам:

  • График работы: обычный полный рабочий день с понедельника по пятницу. Людей на частичную занятость мы не рассматриваем.
  • Мы платим «по-белому», в том числе платим налоги за членов команды, отпуск — 24 календарных дня в год, больничные.
  • Работа — удаленная.
  • Интересные и разнообразные задачи в команде с творческими людьми.
  • Зарплата — по результатам собеседования.

Важно!

Штатную работу у нас нельзя совмещать с работой где-то еще или фрилансом.

P.S: Нет, от нас никто не уходит. Мы растем!


Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Я подтверждаю то, что мне 21 год или больше, и соглашаюсь со всеми политиками сайта ITC.ua