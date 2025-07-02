Ищем Автора, Редактора новостей о гаджетах и технологиях в ITC.ua, удаленно

Ищем в команду ITC.ua автора новостей — человека, который стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта о технологиях с неравнодушной и активной аудиторией и способен писать о сложных вещах простым и понятным языком (это самое главное и самое трудное в работе).

Если есть то, в чем разбираетесь лучше всего (например, игры или авто), это только плюс.

О ITC.ua

Наше издание — это наиболее популярный в Украине информационный ресурс о технологиях для пользователей и энтузиастов.

Наша месячная аудитория составляет около 4 млн пользователей.

Наша команда — профессиональные IT-журналисты, редактора и эрудированные специалисты цифрового сегмента. Мы получаем удовольствие от своей работы, описывая очередной крутой девайс или инновации в науке и технике. И совсем неважно, это новый лэптоп, смартфон или квантовый суперкомпьютер, который за секунду взломает 256-битное шифрование. Наши обозреватели рады передать вам свой рафинированный опыт и не против вступить в жаркие дискуссии: «почему все же Intel лучше AMD, или в каких аспектах Android доминирует над iOS?»

Среди наших тем — кино, игры, автомобили и события в Украине — мы открыты для всего! Почему? Потому что это все часть нашего цифрового мира, где каждый бит важен. И да, мы знаем все лучше всех и быстрее, чем другие.

Вы наш человек, если:

имеете опыт написания текстов для IT-медиа или блога (примеры материалов, которые мы публикуем, можно найти на сайте);

следите за новостями индустрии в Украине и мире;

интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;

имеете легкое перо, не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Чем вы будете заниматься:

Мониторинг ленты новостей и поиск интересных информационных поводов;

Написание и публикация новостей для сайта (6-7 в день) — быстро, грамотно и по существу;

Ваш идеальный бэкграунд:

От 2-х лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.

Вы интересуетесь гаджетами и технологиями.

У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.

Прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать даже пресный технический текст с английского.

Работаете быстро и сосредоточенно.

Что мы предлагаем штатным авторам:

График работы: обычный полный рабочий день с понедельника по пятницу. Людей на частичную занятость мы не рассматриваем.

Мы платим «по-белому», в том числе платим налоги за членов команды, отпуск — 24 календарных дня в год, больничные.

Работа — удаленная.

Интересные и разнообразные задачи в команде с творческими людьми.

Зарплата — по результатам собеседования.

Важно!

Штатную работу у нас нельзя совмещать с работой где-то еще или фрилансом.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

P.S: Нет, от нас никто не уходит. Мы растем!