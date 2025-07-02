Ищем Автора, Редактора новостей о гаджетах и технологиях в ITC.ua, удаленно

Ищем в команду ITC.ua автора новостей — человека, который стремится делать контент для крупнейшего украинского сайта о технологиях с неравнодушной и активной аудиторией и способен писать о сложных вещах простым и понятным языком (это самое главное и самое трудное в работе).
Если есть то, в чем разбираетесь лучше всего (например, игры или авто), это только плюс.
О ITC.ua
Наше издание — это наиболее популярный в Украине информационный ресурс о технологиях для пользователей и энтузиастов.
Наша месячная аудитория составляет около 4 млн пользователей.
Наша команда — профессиональные IT-журналисты, редактора и эрудированные специалисты цифрового сегмента. Мы получаем удовольствие от своей работы, описывая очередной крутой девайс или инновации в науке и технике. И совсем неважно, это новый лэптоп, смартфон или квантовый суперкомпьютер, который за секунду взломает 256-битное шифрование. Наши обозреватели рады передать вам свой рафинированный опыт и не против вступить в жаркие дискуссии: «почему все же Intel лучше AMD, или в каких аспектах Android доминирует над iOS?»
Среди наших тем — кино, игры, автомобили и события в Украине — мы открыты для всего! Почему? Потому что это все часть нашего цифрового мира, где каждый бит важен. И да, мы знаем все лучше всех и быстрее, чем другие.
Вы наш человек, если:
- имеете опыт написания текстов для IT-медиа или блога (примеры материалов, которые мы публикуем, можно найти на сайте);
- следите за новостями индустрии в Украине и мире;
- интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;
- имеете легкое перо, не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.
Чем вы будете заниматься:
- Мониторинг ленты новостей и поиск интересных информационных поводов;
- Написание и публикация новостей для сайта (6-7 в день) — быстро, грамотно и по существу;
Ваш идеальный бэкграунд:
- От 2-х лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа, или ведения личного/корпоративного блога.
- Вы интересуетесь гаджетами и технологиями.
- У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.
- Прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать даже пресный технический текст с английского.
- Работаете быстро и сосредоточенно.
Что мы предлагаем штатным авторам:
- График работы: обычный полный рабочий день с понедельника по пятницу. Людей на частичную занятость мы не рассматриваем.
- Мы платим «по-белому», в том числе платим налоги за членов команды, отпуск — 24 календарных дня в год, больничные.
- Работа — удаленная.
- Интересные и разнообразные задачи в команде с творческими людьми.
- Зарплата — по результатам собеседования.
Важно!
Штатную работу у нас нельзя совмещать с работой где-то еще или фрилансом.
P.S: Нет, от нас никто не уходит. Мы растем!
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