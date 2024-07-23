Возможно, нужно пересмотреть наши представления о том, как эволюционировала ранняя жизнь на Земле.

Исследователи из Шотландской ассоциации морских наук обнаружили необычное явление на дне Тихого океана: металлические конкреции Конкреции — это твердые образования, возникающие в геологических осадочных породах или почве в результате химических процессов., которые генерируют кислород в полной темноте на глубоководной «ферме».

Профессор Эндрю Свитман (Andrew Sweetman), главный автор исследования, вместе со своей командой изучал влияние глубоководной добычи на морское дно в зоне Кларион-Клиппертон — огромном участке океанического дна между Гавайями и Мексикой. Неожиданные показатели кислорода сначала списали на неисправность оборудования, но повторные измерения подтвердили интересное явление.

Объектом исследования стали металлические конкреции размером с картофелину, богатые кобальтом, никелем и марганцем. Эти элементы образуют естественную «батарейку», генерируя напряжение до 0,95 вольта на отдельной конкреции. При объединении нескольких конкреций напряжение может значительно возрасти. Важно отметить, что для запуска процесса электролиза морской воды, который превращает ее в водород и кислород, требуется всего 1,5 вольта. Именно этот процесс и образование подводного кислорода привели к неожиданным показателям датчиков, которые сначала смутили исследователей.

«Для начала аэробной жизни на планете нужен был кислород. Мы считали, что источником кислорода на Земле были фотосинтезирующие организмы. Но теперь мы знаем, что кислород вырабатывается и в глубинах океана, где нет света. Это заставляет нас пересмотреть вопрос о том, где могла зародиться аэробная жизнь», — объясняет Свитман.

Это открытие может иметь значительные последствия для планов глубоководной добычи. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы оценить, как добыча и связанное с ней возмущение донных отложений повлияет на этот естественный процесс.

Исследование команда опубликовала в журнале Nature Geoscience.

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Источник: Techspot, Nature