Есть ли жизнь на Венере? Астрономы нашли новые подсказки

Исследователи представили новые доказательства наличия двух газов, тесно связанных с жизнью на Земле, в атмосфере Венеры.

Астрономы показали новые данные о возможных признаках жизни на Венере на национальной астрономической конференции в Великобритании. Одна группа исследователей объявила о предварительном обнаружении аммиака в атмосфере планеты. На Земле он преимущественно образуется в результате биологической активности, в частности, микроорганизмов.

Параллельно другая группа ученых предоставила новые доказательства наличия фосфина Фосфин (PH₃) — это газ, состоящий из одного атома фосфора и трех атомов водорода. Он также часто ассоциируется с биологическими процессами на Земле, такими как разложение органических веществ. в облаках Венеры, подкрепляя предыдущее сообщение 2020 года. Оба газа — аммиак и фосфин — часто ассоциируют с биологическими процессами на нашей планете, что делает их потенциальными биомаркерами Биомаркеры — это вещества, присутствие которых указывает на наличие жизни. на Венере.

Хотя эти открытия не являются окончательным доказательством существования жизни на Венере, они представляют интересные новые данные в нашем исследовании признаков настоящей или древней жизни в космическом пространстве.

Дэйв Клементс (Dave Clements), астрофизик из Имперского колледжа Лондона, предполагает возможность эволюции жизни на Венере: «Если Венера когда-то прошла через теплую, влажную фазу, то с наступлением глобального потепления жизнь могла эволюционировать, чтобы выжить в единственной оставшейся нише — облаках».

Несмотря на экстремальные условия на поверхности Венеры, облака на высоте примерно 48 километров имеют значительно более мягкие температуры и уровни давления, подобные условиям на Земле. Это делает их потенциальной средой для существования микроорганизмов.

Открытие фосфина на Венере в 2020 году вызвало оживлённые дебаты в научном мире. Джейн Гривз (Jane Greaves) из Кардиффского университета и ее команда продолжили исследования, используя телескоп Джеймса Клерка Максвелла на Гавайях.

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«Наши выводы свидетельствуют, что когда атмосфера облучается солнечным светом, фосфин разрушается, — сообщила Гривз на конференции. — Все, что мы можем сказать, это то, что там есть фосфин. Мы не знаем, что его производит. Это может быть химия, которую мы не понимаем. Или, возможно, жизнь».

Для получения окончательных ответов ученые возлагают надежды на будущие миссии. Европейское космическое агентство (ESA) одобрило миссию Envision, которая будет изучать внутреннюю и внешнюю атмосферу Венеры.

Недавно Космическое агентство США сделало первый шаг в сочетании хип-хопа и межпланетных путешествий. Глубокая космическая сеть NASA передала текст песни «The Rain (Supa Dupa Fly)» Мисси Эллиотт до Венеры.

Источник: Futurism