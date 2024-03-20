«Изменилась политика»: сайт анонимных отзывов на работодателей Glassdoor начал деанонить работников

Платформа для публикации анонимных отзывов на работодателей Glassdoor начала добавлять настоящие имена в профили пользователей без их согласия на это.

Поэтому некоторые открыто призывают удалить учетную запись и данные на сайте.

Одной из первых, кто всерьез обеспокоился проблемой, стала пользовательница Моника. Своей историей она поделилась в личном блоге.

Почему это произошло?

В течение многих лет Glassdoor позволял пользователям регистрироваться анонимно.

Но в 2021 году Glassdoor приобрел Fishbowl. В июле он интегрировался с Glassdoor. Это означало, что каждый пользователь Glassdoor автоматически получил учетную запись Fishbowl. А поскольку Fishbowl требует от пользователей подтверждать свою личность, изменились и условия использования Glassdoor.

Сохранить нельзя удалить

Моника присоединилась к Glassdoor около 10 лет назад, оставив несколько отзывов о своих работодателях. Однако в этом месяце она обратилась в службу поддержки с просьбой удалить часть общедоступной информации.

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Она это сделала, поскольку в политике конфиденциальности Glassdoor сказано следующее: «Если мы собрали и обработали вашу личную информацию с вашего согласия, вы можете удалить ее в любое время».

Но вместо этого команда поддержки Glassdoor после обращения взяла ее настоящее имя, которое она указала в своем электронном письме и добавила его в профиль.

«Поскольку мы требуем, чтобы все пользователи имели свои имена в своих профилях, нам нужно будет обновить ваш профиль», — написал ей один из сотрудников Glassdoor.

Сама компания при этом уверяет, что работодатель этой личной информации не видит.

Это при том, что Моника неоднократно и прямо не соглашалась на сохранение Glassdoor ее настоящего имени: «я бы удалил свою учетную запись, прежде чем это разрешить».

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Однако компания ей отказала.

После удаления профиль становится деактивированным, работодатели его не видят. Но даже после удаления профиля личные данные остаются на сайте

Поэтому девушка после этого подала запрос на удаление и данных. Срок удаления данных — 30 дней. Потенциально за это время может стать определенный сбой, или утечка информации.

«Glassdoor теперь требует ваше настоящее имя и добавит его к старым учетным записям без вашего согласия. Ваш единственный выход — удалить свою учетную запись…», — призналась она.

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