Конец анонимности: в США предлагают внедрить обязательную проверку возраста на уровне операционных систем

В Соединенных Штатах рассматривают новую законодательную инициативу, которая может в корне изменить принципы работы операционных систем и взаимодействия пользователей с цифровым контентом. Согласно предложению, разработчиков ОС могут обязать интегрировать инструменты обязательной верификации возраста.


Основная цель законопроекта — усиление безопасности детей в интернете. Однако эксперты по кибербезопасности и правозащитники уже выразили обеспокоенность, поскольку такая инициатива фактически уничтожает право на анонимность и создает новые риски для утечки конфиденциальной информации.

«Mandatory Age Verification» предусматривает, что пользователи должны будут предоставлять официальные документы или другие подтверждения личности непосредственно операционной системе. Это позволит автоматически ограничивать доступ к определенному контенту, играм или приложениям в зависимости от возраста владельца устройства.

Одним из самых противоречивых пунктов является требование к разработчикам ОС делиться этой информацией с третьими сторонами. Это означает, что магазины приложений и игровые платформы смогут получать доступ к верифицированным данным пользователя, что вызывает вопросы о сохранности персональных данных.


Для игровой индустрии это может означать дополнительные технические сложности и расходы. Разработчикам придется адаптировать свои продукты под новые стандарты ОС, а пользователи могут столкнуться с барьерами даже при покупке проектов с возрастным рейтингом «Mature» или «Adults Only».

Критики инициативы отмечают, что создание централизованной базы данных возраста на уровне Windows, macOS или мобильных систем станет «лакомым куском» для хакеров. Любой взлом такой системы может привести к масштабной краже личных данных миллионов граждан.

Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения. Если он будет принят, это создаст прецедент, который может повлиять на глобальный рынок технологий, заставив компании вроде Microsoft, Apple и Google пересмотреть архитектуру своих систем во всем мире.

Источник: PC Gamer

