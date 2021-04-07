З 1 грудня 2021 року в Україні спростять процедуру MNP — номер можна буде змінити за добу, звернувшись лише до нового оператора





Міністерство цифрової трансформації України повідомило, що вже цього року можна буде за добу змінити мобільного оператора, залишивши свій поточний номер. Спрощена процедура зміни мобільного оператора зі збереженням номера телефону запрацює в країні з 1 грудня 2021 року. Мінцифри активно підтримувало її впровадження, вважаючи, що це забезпечить зручний перехід між компаніями та покращить користувацький досвід абонентів.

Послугу з перенесення абонентських номерів в Україні почали надавати із 1 травня 2019 року. За майже 2 роки операторам надійшло майже 200 тис. офіційних звернень, але 40% заявникам відмовили. На заваді стала бюрократизованість процесів. Також важливо, що кожного року мобільних операторів залишають більше 7 млн користувачів, частина з яких потенційно могла б скористатися цією послугою.

Нова процедура значно полегшить життя абонента, який хоче залишити свій номер телефону, але змінити мобільного оператора:

Номер перенесуть оперативніше: максимум за 1 день, а не за 3-4.

Абонент має звернутися до одного – нового оператора, а не до двох, як було раніше. Договір з колишньою компанією розірветься автоматично.

Користувачі без контракту тепер зможуть залишити свій номер під час зміни оператора за спрощеним порядком — реєстрація в попереднього оператора не потрібна.

Міністерство юстиції України 5 квітня 2021 року зареєструвало зміни, які розробляла Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку. Очікується, що новий порядок призведе до зростання конкуренції між мобільними операторами та стимулюватиме до поліпшення якості послуг, які отримують українці.

Раніше мобільні оператори вказували, що новий спрощенний порядок надання послуги MNP може призвести до сплеску шахрайства.

Джерело: Мінцифри