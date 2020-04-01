Перенести номер станет проще. НКРСИ хочет изменить порядок работы услуги MNP

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В прошлом году украинские абоненты мобильной связи наконец получили столь желаемую возможность бесплатно менять оператора без потери своего номера, но желающих воспользоваться соответствующей услугой MNP оказалось меньше, чем ожидалось. Отчасти это обусловлено несовершенством механизма — за полгода было успешно перенесено более 50 тыс. номеров на фоне 30 тыс. отказов, жалоб и призывов упростить процедуру. И вот сейчас регулятор отреагировал — 31 марта был принят за основание проект изменений в порядок MNP, нацеленный на упрощение процедуры.

В документе можно выделить три основные цели:

упрощение порядка подачи заявлений абонентов на получение услуги MNP по переносу абонентских номеров, а именно подачи заявления на перенос номера к одному оператору-получателю (One Stop Shop process) с одновременной регистрацией такого абонента;

сокращение срока переноса номера до 2-х дней;

упрощение процесса идентификации абонента при подаче заявки на перенесение номера.

На данный момент проект документа находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 20 мая. Все желающие могут подавать замечания и предложения к инициативе по следующему электронному адресу: ydm@nkrzi.gov.ua или kabmin_doc@nkrzi.gov.ua.

Источник: НКРСИ и Facebook