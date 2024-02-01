За год через терминалы «ПриватБанк» оплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн

«ПриватБанк» поделился интересной статистикой об оплате покупок безналичным способом. Отмечается, что в 2023 году украинцы стали больше оплачивать покупки товаров и услуги с помощью банковских карт и гаджетов. За прошедший год через сеть торговых терминалов «ПриватБанка» украинцы оплатили почти 3 млрд покупок на 780 млрд грн. Это более чем на 40% больше, чем по итогам 2022 года (550 млрд грн).

В то же время украинский бизнес активно расширяет сеть безналичного приема платежей. Количество торговцев, принимающих карты через терминалы «ПриватБанка» увеличилось на 38% ─ до 182 тыс. Всего в торговой сети сейчас работают более 288 тыс. терминалов «ПриватБанка», что на 30% больше показателя 2022 года.

В 2023 украинцы больше всего тратили денег на покупку продуктов питания – более 350 млрд грн. При этом доля расходов на еду в общем объеме безналичных оплат украинцев за год снизилась с 48 до 45%.

Доля безналичных расходов на покупку лекарств и товаров для здоровья в 2023 году составила 8,5%. На третьем месте с показателем 8,1% от общего объема – расходы на одежду и обувь. Еще 7,2% приходится на товары для дома и 7% на оплату в заведениях общественного питания.

Среди наиболее распространенных расходов, оплачиваемых украинцами безналичным способом, также электроника и бытовая техника (5%), топливо (4,2%), расходы на транспорт (1,5%), отдых (1,4%) и аксессуары (1,2 %).

Ежедневно через сеть POS-терминалов «ПриватБанка» владельцы банковских карт оплачивают около 8 млн покупок.