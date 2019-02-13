За первые сутки финансируемый Тимом Куком стартап Nebia собрал на душевую систему будущего почти $600 000 — в шесть раз больше намеченного

Стартап Nebia из Кремниевой долины анонсировал доступную версию своей душевой системы Nebia Spa Shower, которую ещё называют «душем будущего». Её суть заключается в том, что при подаче воды душ распыляет её на миллионы микроскопических капель, тем самым сокращая потребление воды в 10 раз, по сравнению с обычным душем. Nebia также заключила партнёрское соглашение с компанией Moen, занимающейся производством аксессуаров для ванной и запустила кампанию на Kickstarter по привлечению средств на выпуск Nebia Spa Shower 2.0.

С момента своего основания в 2014 году Nebia наняла бывших инженеров NASA, Tesla и Apple, а также заручилась поддержкой Тима Кука (Apple), Эрика Шмидта (Alphabet) и венчурного фонда Y Combinator. По словам компании, её душ позволяет экономить до 65% воды. Первая модель Nebia Spa Shower позволила сохранить 378,5 млн литров воды, и в ближайшие два года этот показатель может вырасти в 10 раз.

Предполагается, что новая модель душа будет на 29% теплее, чем предыдущая, поскольку некоторые покупатели жаловались на прохладу из-за эффекта распыления. Кроме того, Nebia Spa Shower 2.0 создаст ощущение большего давления, что, кажется, также беспокоило многих людей.

Душевая система предлагается в двух цветовых вариантах расцветки: матовый чёрный и серебристый. Её стоимость составит $499, что на $150 меньше чем первое поколение душа. Nebia обещает доставить свой продукт первым покупателям уже в июне 2019 года.

Уже собрано почти $600 000, тогда как авторы проекта рассчитывали собрать $100 000. До окончания кампании остается еще 28 дней, а сумма растет на глазах!

Источник: The Verge