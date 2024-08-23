Забудьте «Чужой» и «Бегущий по лезвию»: Ридли Скотт считает, что «Гладиатор II» — его лучший фильм

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Режиссер, известный фильмами «Бегущий по лезвию» и «Чужой», заявил, что сиквел «Гладиатора» превзошел все его предыдущие работы.

«Это лучший фильм из тех, что я когда-либо снимал», — заявил Скотт в интервью Empire. «Один из лучших, а я действительно сделал несколько хороших».

Сиквел «Гладиатора» обошелся в $300 млн, однако первый полноценный трейлер фильма был раскритикован зрителями (в частности за использование рэпа на фоне гладиаторских боев в Древнем Риме) и собрал рекордное количество дизлайков в YouTube. Возможно, режиссер своими комментариями лишь хочет исправить заранее негативное отношение к будущему фильму, а возможно, действительно подготовил сюрприз зрителям в конце своей почти 50-летней карьеры.

Согласно прошлогоднему опросу World Of Reel более 120 кинокритиков определили лучшие фильмы Ридли Скотта в следующем порядке: «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Тельма и Луиза», «Марсианин» и «Гладиатор».

«Гладиатор II» продолжает эпическую сагу о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди, а теперь он сам вынужден войти в Колизей после того, как его дом разрушили императоры-тираны. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое, и вернуть Риму и его народу былую славу.

Среди знакомых по оригинальному фильму лиц можно заметить Кони Нильсен, которая продолжает роль Луцилы, дочери покойного Марка Аврелия. Ее сына, уже взрослого мужчину Луция, играет Пол Мескаль, а Педро Паскаль предстает в роли Марка Акация — римского генерала, который якобы учился под руководством Максимуса (главный герой оригинального «Гладиатора» в исполнении Рассела Кроу). Роли новых диктаторов Рима взяли на себя Фред Хечингер (император Каракалла) и Джозеф Куинн (император Гета). Дензел Вашингтон играет Макринуса.

В украинских кинотеатрах «Гладиатор II» дебютирует 14 ноября.

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