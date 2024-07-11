Трейлер фильма «Гладиатор II» захейтили из-за рэпа Jay-Z в Римской империи — дизлайков больше, чем лайков

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Оригинальный трейлер сиквела «Гладиатора» Ридли Скотта, который вышел два дня назад, забросали дизлайками.

При почти 13 млн просмотров трейлер фильма «Гладиатор II» получил 180 тысяч дизлайков и всего 110 тысяч лайков.

В комментариях чаще всего критиковали неудачный выбор музыки и актеров, а также то, что авторы слишком много истории показали в трейлере. Вот некоторые из тех, что собрали наибольшее количество лайков:

«В фильме всего один темнокожий персонаж!»

«У Гладиатора нет продолжения. Гладиатору не нужно продолжение»

«Продюсеры: У нас есть Дензел, давайте добавим туда рэп, чтобы подчеркнуть Римскую империю»

«Когда Ридли Скотт снимает фильм, боги бросают монету»

«В этой песне Jay Z упоминается Колизей. Да, давайте ее туда впихнем»

«Мы перешли от Ганса Циммера к дурацкой музыке из Spotify»

« Когда начался рэп, я подумал, что Вин Дизель появится на арене со своим V8 »

«Это даже не трейлер, это практически весь фильм за 3 минуты».

«Гладиатор II» продолжает эпическую сагу о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди, а теперь он сам вынужден войти в Колизей после того, как его дом разрушили императоры-тираны.

Ридли Скотт снова режиссирует фильм, а за сценарий отвечал Дэвид Скарпа.

Среди знакомых по оригинальному фильму лиц можно заметить Кони Нильсен, которая продолжает роль Луцилы, дочери покойного Марка Аврелия. Ее сына, уже взрослого мужчину Луция, играет Пол Мескаль, а Педро Паскаль предстает в роли Марка Акация — римского генерала, который якобы учился под руководством Максимуса (главный герой оригинального «Гладиатора» в исполнении Рассела Кроу).

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Роли новых диктаторов Рима взяли на себя Фред Хечингер (император Каракалла) и Джозеф Куинн (император Гета). Дензел Вашингтон играет Макринуса.

В Украине фильм выйдет 14 ноября.

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