15% украинцев вообще не включают кондиционеры, чтобы поддержать энергосистему, но 15% не снизили энергопотребление — опрос

В результате обстрелов российских оккупантов энергосистема Украины претерпела существенные разрушения и потери генерирующих мощностей. Электроэнергии, которая сейчас производится, недостаточно для всех потребителей. Поэтому, для балансировки энергосистемы приходится прибегать к плановым и аварийным отключениям энергоснабжения.

При этом чуть ли не с каждого утюга раздаются призывы к экономному потреблению электроэнергии в часы ее доступности. В том числе украинцев призывают не включать мощные бытовые приборы, такие как кондиционеры и бойлеры, чтобы уменьшить нагрузку на энергосеть. Теперь появилась возможность оценить, насколько украинцы «слышат» такие призывы.

Команда Rakuten Viber провела анонимный опрос среди пользователей мессенджера (более 35 тыс. участников, ключевая возрастная группа — 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45 лет), чтобы узнать, экономят ли украинцы электроэнергию и как именно.

Отмечается, что 85% опрошенных снизили свои энергозатраты для поддержания системы. При этом 62% респондентов экономят постоянно, а 20% — пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. В то же время 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют много, а 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет. Таким образом, 15% опрошенных не снизили энергопотребление.

На вопрос «Экономите ли вы электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему?» ответы распределились следующим образом:

Так, максимально экономлю — 62%;

Стараюсь выполнять советы по сбережению, но не всегда удается — 20%;

Не экономлю, потому что не считаю, что много потребляю — 8%;

Не экономлю: едва успеваю все сделать, когда есть свет — 7%;

Да, экономлю, но только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления — 3%.

Дополнительно у украинцев спросили, на чем они экономят электроэнергию больше всего. Оказалось, что около половины респондентов (42%) экономят на всем — кондиционерах, освещении, меньше пользуются кухонными приборами и тому подобное. Каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все устройства, которыми не пользуется. Также пользователи меньше или вообще не включают кондиционеры (15%) и свет (15%). 9% опрошенных снизили пользование кухонными приборами — чайником, плитой, посудомойкой и т.д.

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Ответы на вопросы «Если экономите, на чем сейчас экономите электроэнергию в первую очередь?» распределились следующим образом: