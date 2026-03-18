Мгновенно будет заряжать электрокары: исследователи создали первый прототип беспроводной квантовой батареи

Австралийские исследователи из организации научных и промышленных исследований (CSIRO) создали первую в мире экспериментальную рабочую квантовую батарею.





В отличие от традиционных аккумуляторов, которые полагаются на проведение химических реакций, инновационный прототип состоит из специальных микроскопических слоев, улавливающих свет и заряжающих устройство беспроводным способом с помощью направленного лазера, который превращается в электрический ток. Большинство аккумуляторов большой емкости требуют более длительной зарядки. Однако квантовая батарея использует синхронизированное физическое поведение внутренних компонентов.

Когда микроскопические элементы группируются вместе, они совместно поглощают энергию, одновременно распределяя нагрузку зарядки по всему устройству. Поскольку нагрузка распределяется одновременно, большее количество компонентов ускоряет общую скорость зарядки.

По мнению разработчиков, в будущем этот механизм позволит заряжать электрокары быстрее, чем заправляются автомобили с ДВС, или же мгновенно восстанавливать заряд смартфонов. Однако пока остается ряд существенных ограничений, которые препятствуют коммерческому использованию технологии. В частности, имеющийся прототип имеет крошечную емкость и способен удерживать заряд считанные наносекунды, прежде чем факторы окружающей среды вызовут рассеивание накопленной энергии.





Тонкие, высокосинхронизированные состояния, необходимые для работы батареи, легко нарушаются в условиях окружающей среды. Сейчас разработчики ищут способы значительно увеличить размеры системы и продлить срок сохранения заряда. Исследователи ищут партнеров среди венчурных инвесторов и автопроизводителей, стремясь стабилизировать инновационную систему.

Ранее мы писали, что ученые усовершенствовали железо-никелевый аккумулятор Эдисона. Между тем, CATL начала тестировать Na-ion аккумуляторы в легковых авто: до 80% за полчаса при -30°C.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Результаты исследования опубликованные в журнале Light: Science & Applications

Источник: NotebookCheck; Interesting Engineering