18.03.2026

Мгновенно будет заряжать электрокары: исследователи создали первый прототип беспроводной квантовой батареи

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Митєво заряджатиме електрокари: дослідники створили перший у світі прототип бездротової квантової батареї

Австралийские исследователи из организации научных и промышленных исследований (CSIRO) создали первую в мире экспериментальную рабочую квантовую батарею.


В отличие от традиционных аккумуляторов, которые полагаются на проведение химических реакций, инновационный прототип состоит из специальных микроскопических слоев, улавливающих свет и заряжающих устройство беспроводным способом с помощью направленного лазера, который превращается в электрический ток. Большинство аккумуляторов большой емкости требуют более длительной зарядки. Однако квантовая батарея использует синхронизированное физическое поведение внутренних компонентов.

Когда микроскопические элементы группируются вместе, они совместно поглощают энергию, одновременно распределяя нагрузку зарядки по всему устройству. Поскольку нагрузка распределяется одновременно, большее количество компонентов ускоряет общую скорость зарядки.

По мнению разработчиков, в будущем этот механизм позволит заряжать электрокары быстрее, чем заправляются автомобили с ДВС, или же мгновенно восстанавливать заряд смартфонов. Однако пока остается ряд существенных ограничений, которые препятствуют коммерческому использованию технологии. В частности, имеющийся прототип имеет крошечную емкость и способен удерживать заряд считанные наносекунды, прежде чем факторы окружающей среды вызовут рассеивание накопленной энергии.


Тонкие, высокосинхронизированные состояния, необходимые для работы батареи, легко нарушаются в условиях окружающей среды. Сейчас разработчики ищут способы значительно увеличить размеры системы и продлить срок сохранения заряда. Исследователи ищут партнеров среди венчурных инвесторов и автопроизводителей, стремясь стабилизировать инновационную систему.

Ранее мы писали, что ученые усовершенствовали железо-никелевый аккумулятор Эдисона. Между тем, CATL начала тестировать Na-ion аккумуляторы в легковых авто: до 80% за полчаса при -30°C.

Безумный ученый из YouTube создал «грозу в домашних условиях», соединив 400 аккумуляторов для авто

Спецпроекты
DDPAI Z60 Pro — трикамерний відеореєстратор для тих, хто хоче повний контроль над дорогою
Граємо в Resident Evil Requiem на відеокартах MSI: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB vs. RTX 5070 12GB vs. RTX 5080 16GB

Результаты исследования опубликованные в журнале Light: Science & Applications

Источник: NotebookCheck; Interesting Engineering

Популярные новости

arrow left
arrow right
Samsung отказалась от кремний-углеродной батареи на 20 000 мА·ч: Что пошло не так?
1000+ км на одном заряде: BYD показала Blade Battery 2.0 для электромобилей
Безумный ученый из YouTube создал "грозу в домашних условиях", соединив 400 аккумуляторов для авто
Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных
Новый 3D-принтер печатает электродвигатель одним циклом по 50 центов за "штуку"
ИИ со скоростью света: крошечный фотонный чип решает проблему энергопотребления дата-центров
На пути к ядерному синтезу: впервые в мире плазму удерживали с помощью маглева
Ученые создали "жидкую батарею", которая сохраняет и трансформирует солнечный свет в тепло
Электрокары все? Заводы батарей в США переквалифицируются на аккумуляторы для ИИ-датацентров
Машинное зрение: новый чип для беспилотных авто обнаруживает опасность в 4 раза быстрее людей
Новый ИИ обнаружил 25 неизвестных ранее магнитных материалов
Американские ВВС впервые в истории доставили ядерный реактор "по воздуху"
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ
Самый маленький в мире QR-код установил рекорд по плотности хранения данных: 2 ТБ на страницу
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
Ученые разрабатывают "обратные" солнечные панели с зарядкой ночью
Американцы массово уничтожают камеры наблюдения Flock
Ученые создали квантовый материал, который "извлекает" водород из солнца и воды
Intel представила процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus
Десятки циклов вместо тысяч: ИИ определяет срок службы Li-ion батарей быстрее в 50 раз
Дженсен Хуанг ответил геймерам: DLSS 5 не халтура от ИИ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить