Новости Наука и космос 20.11.2023 в 16:58 comment views icon

Загадочный тонкий слой у ядра Земли образовала вода, которая медленно «просачивается» с поверхности планеты

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Жидкость стекает вниз по тектоническим плитам, преодолевая расстояние в 2900 километров, прежде чем достигает ядра.

И хотя этот процесс медленный, за миллиарды лет он уже сформировал новую оболочку, расположенную между расплавленным металлом внешнего ядра и внешней мантией Земли.

В исследовании, опубликованном учеными Университета штата Аризона в журнале Nature Geoscience, отмечается, что вода, достигая сердца планеты, запускает химическую реакцию и образует новый слой толщиной «несколько сотен километров» (он считается «тонким» по сравнению с другими внутренними слоями), который сейсмологи нашли еще несколько десятилетий назад.

«‎Когда вода достигает предела ядра и мантии, она реагирует с кремнием, образуя кремнозем. Новое открытие, наряду с предварительными наблюдениями образования алмазов из воды, реагирующей с углеродом в жидкости железа под экстремальным давлением, указывает на гораздо более динамичное взаимодействие ядра и мантии, что свидетельствует о значительном обмене материалами», — написал соавтор исследования Дэн Шим.

Это открытие не только улучшает наше понимание внутренних процессов Земли, но и свидетельствует о более широком глобальном круговороте воды, чем считалось ранее.

Ядро Земли, вероятно, остановилось еще в 2009 году и скоро начнет вращаться в обратном направлении, — исследование

Завантаження коментарів...

Новые посты

Посты
Як ми слухали музику у 2000-х? Oldscool Edition
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Посты
Досвід аліекспресс. Бренди та техніка, варті уваги 11.11
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Посты
Ігровий ТОП за мотивами творчості Говарда Лавкрафта: Ктулху фхтаґн!
author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Nazar

mr.Karter

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить