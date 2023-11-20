Загадочный тонкий слой у ядра Земли образовала вода, которая медленно «просачивается» с поверхности планеты

Жидкость стекает вниз по тектоническим плитам, преодолевая расстояние в 2900 километров, прежде чем достигает ядра.

И хотя этот процесс медленный, за миллиарды лет он уже сформировал новую оболочку, расположенную между расплавленным металлом внешнего ядра и внешней мантией Земли.

В исследовании, опубликованном учеными Университета штата Аризона в журнале Nature Geoscience, отмечается, что вода, достигая сердца планеты, запускает химическую реакцию и образует новый слой толщиной «несколько сотен километров» (он считается «тонким» по сравнению с другими внутренними слоями), который сейсмологи нашли еще несколько десятилетий назад.

«‎Когда вода достигает предела ядра и мантии, она реагирует с кремнием, образуя кремнозем. Новое открытие, наряду с предварительными наблюдениями образования алмазов из воды, реагирующей с углеродом в жидкости железа под экстремальным давлением, указывает на гораздо более динамичное взаимодействие ядра и мантии, что свидетельствует о значительном обмене материалами», — написал соавтор исследования Дэн Шим.

Это открытие не только улучшает наше понимание внутренних процессов Земли, но и свидетельствует о более широком глобальном круговороте воды, чем считалось ранее.