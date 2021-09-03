



3 вересня ПриватБанк попередив клієнтів про тимчасове призупинення операцій для модернізації процесингу — 4 вересня з 01:00 і до 06:00 годин ранку не працюватиме жоден з сервісів банку.

«У період проведення робіт 4 вересня з 01-00 і до 06-00 годин ранку, банк короткочасно призупинить проведення транзакцій по картках, роботу Приват24 для фізичних осіб і Приват24 для бізнесу. Під час технологічної паузи пройдуть і регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку. Починаючи з 7:00 ранку 4 вересня, обслуговування карток банку, Приват24 та мережа самообслуговування працюватимуть у звичайному режимі‎» Преслужба ‎ПриватБанку

У ПриватБанку пояснили, що планова модернізація процесингового центру дозволить банку обробляти зростаюче число транзакцій і гарантувати надійну роботу в високий сезон купівельної активності.

Звісно ж співзасновник monobank Олег Гороховський, скориставшись вдалою нагодою, вирішив поіронізувати з конкурента та заразом прорекламувати власний продукт. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що карту monobank з лімітом можна відкрити за 5 хвилин, не виходячи з бару.

«І запам’ятайте головне ІТ-правило: ніколи не призначайте планові ІТ-роботи на ніч з п’ятниці на суботу. Це незручно вашим клієнтам, якщо що». Олег Гороховський співзасновник monobank

Нещодавно monobank перетнув межу у 4 мільйони клієнтів.