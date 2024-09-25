Калифорния ограничивает использование смартфонов в школах: новый закон для улучшения психического здоровья учеников

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал «Закон о школе без телефона». Он обязывает каждый школьный округ, чартерную школу и окружное управление образования по всему штату к 1 июля 2026 года ввести правила, ограничивающие использование мобильных телефонов, до 1 июля 2026 года. Существуют исключения из этого правила, включая использование телефона в чрезвычайных ситуациях или с разрешения при определенных обстоятельствах.

«Мы знаем, что чрезмерное использование смартфонов усиливает беспокойство, депрессию и другие проблемы с психическим здоровьем, но у нас есть возможность вмешаться», — сказал Ньюсом в заявлении.

Калифорния приняла этот закон в тот момент, когда другие штаты, такие как Нью-Йорк, рассматривают возможность принятия законов о полном запрете телефонов в школах. Это часть ряда законов, призванных обеспечить безопасность детей в связи с использованием техники. Такие нормативы принимаются на государственном и национальном уровнях, в частности Закон о безопасности детей в интернете, а также законы о возрастных ограничениях.

Закон 3216 Ассамблеи гласит, что школы должны «разработать и принять и обновлять каждые пять лет правила по ограничению или запрету использования учениками смартфонов» пока они находятся на территории школы или под присмотром работники школы. Цель таких ограничений — содействие «использованию смартфонов на основе фактических данных для поддержки обучения и благополучия учеников». В документе утверждается, что это должно «соответствовать уникальным потребностям и желаниям учеников, родителей и педагогов в каждой общине».

В законе также сказано, что школы могут вводить «механизмы принуждения», которые ограничивают доступ к телефонам.

Ассоциация школьных советов Калифорнии выступила против нового закона. Организация утверждает, что он излишний и заставляет лиц, принимающих решения, принять политику, ограничивающую использование мобильных телефонов, даже если было обнаружено, что в этом нет необходимости.

Сейчас в США по крайней мере 15 штатов приняли законы или политики по ограничению использования учениками мобильных телефонов в школах.

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Источник: The Verge

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