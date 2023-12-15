Новости Софт 15.12.2023 в 18:38 comment views icon

Запретить нельзя разрешить: Twitch передумал относительно сексуального контента на стримах

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На днях сервис Twitch смягчил свои правила, позволив показывать в видео на платформе откровенный контент. Например, пользователям разрешили «преднамеренно выделять грудь, ягодицы или тазовую область», если видео получит специальную метку, предупреждающую зрителей. Также были некоторые другие послабления, относящиеся к сексуальному контенту на стримах.

Однако пьянящий запах свободы витал в воздухе недолго. Уже сегодня сервис снова внес изменения в правила и усилил ограничения относительно сексуального контента.

В Twitch объяснили, что предварительные послабления ограничений были вызваны желанием упростить понимание и применение правил. Однако это повлекло за собой появление новых проблем.

Во-первых, некоторые стримеры начали создавать контент, нарушающий новую политику. Такое содержимое оперативно удаляли, а в отношении каналов принимали соответствующие меры.

Вместе с тем также было создано много нового контента, который разрешен в соответствии с новыми правилами, но «вызвал обеспокоенность сообщества».

«Это беспокойство, которое мы разделяем. Поразмыслив, мы решили, что зашли слишком далеко с этим изменением», ─ говорится в заявлении.

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Отмечается, что цифровое изображение обнаженного тела ─ уникальная проблема. Искусственный интеллект можно использовать для создания реалистичных изображений, и может быть трудно отличить цифровое искусство от фотографии.

Поэтому с сегодняшнего дня Twitch отменяет изменения относительно художественной наготы. В дальнейшем изображения реальной или вымышленной наготы не будут разрешены на Twitch, независимо от носителя. Это ограничение не распространяется на игры с рейтингом для взрослых. Сервис не вносит иных изменений в обновленную Политику по сексуальному содержанию.

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