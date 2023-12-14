Twitch послабив обмеження щодо сексуального контенту — із дозволом на «‎художнє» зображення оголених людей

Сервіс відеотрансляцій дозволить «навмисно виділяти груди, сідниці або тазову область», якщо відео отримає спеціальну мітку, що попереджатиме глядачів. Те саме стосується намальованих чи анімованих «грудей або статевих органів чи сідниць незалежно від статі», а також «написів на жіночих грудях або сідницях».

Twitch також не блокуватиме ефіри з еротичними танцями (як-от стриптиз) за наявності мітки. Контент із тверкингом, грайндингом та танцями на пілоні позначень не потребуватиме.

Анджела Гесіон, головний спеціаліст із довіри клієнтів Twitch, каже, що платформа оновила політику після того, як отримала «послідовні відгуки від стримерів», що нинішні правила «збивають їх з пантелику» і ускладнюють розуміння того, як їх контент буде інтерпретуватися. Гесіон додала, що попередня політика «не відповідала галузевим стандартам і призвела до непропорційного блокування відео, які показували жінок».

Twitch стверджує, що контент із порнографією чи сексуальним насиллям так само повністю заборонений.

Користувачі також не побачать контент для дорослих на домашній сторінці, як і рекомендації щодо відео з написами про наркотики, інтоксикацію або надмірне вживання тютюну, насильницькі та графічні зображення, а також азартні ігри. Користувачі можуть шукати подібний контент за мітками або знаходити його безпосередньо на каналі автора.

Twitch не видалятиме з головної сторінки ігри для дорослих, натомість оброблятиме відео окремо й автоматично надаватиме ефірам позначку «Гра з рейтингом для дорослих».

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Джерело: The Verge