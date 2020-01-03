Заработал сервис еМалятко, предлагающий пакет государственных услуг при рождении ребёнка, но пока лишь в одном городе и не в полном объёме





Как и было запланировано, в начале 2020 года была запущена работа онлайн-сервиса по оформлению пакета документов для новорожденных – еМалятко. Как отмечают в Минцифры, сегодня первые родители смогли воспользоваться сервисом еМалятко без очередей и лишней бюрократии – прямо в Харьковском городском перинатальном центре. Молодым родителям свидетельство о рождении ребёнка вручила заместитель Министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская. Однако к моменту фактического запуска планы были скорректированы.

Первоначально при разработке концепции сервиса летом 2019 года планировалось, что родители смогут получить онлайн сразу 10 базовых государственных услуг, связанных с рождением ребенка. Но фактически, первая пара, которая воспользовалась данным предложением сразу же в роддоме, получила лишь 6 (из 8 доступных на текущий момент) услуг по одной заявке:

государственная регистрация рождения ребёнка;

определение происхождения ребёнка;

назначения помощи при рождении ребёнка;

регистрация в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;

определение принадлежности новорожденного ребёнка к гражданству Украины;

внесение информации о новорожденном ребёнка в Единый государственный демографического реестр с присвоением уникального номера записи в нём.

Также следует отметить, что к началу года сервис еМалятко фактически начал работать в тестовом режиме лишь в одном городе – Харькове. Тем не менее, на протяжении января услуга также будет запущена ещё в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Источник: Facebook