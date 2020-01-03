Заработал сервис еМалятко, предлагающий пакет государственных услуг при рождении ребёнка, но пока лишь в одном городе и не в полном объёме
Как и было запланировано, в начале 2020 года была запущена работа онлайн-сервиса по оформлению пакета документов для новорожденных – еМалятко. Как отмечают в Минцифры, сегодня первые родители смогли воспользоваться сервисом еМалятко без очередей и лишней бюрократии – прямо в Харьковском городском перинатальном центре. Молодым родителям свидетельство о рождении ребёнка вручила заместитель Министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская. Однако к моменту фактического запуска планы были скорректированы.
Первоначально при разработке концепции сервиса летом 2019 года планировалось, что родители смогут получить онлайн сразу 10 базовых государственных услуг, связанных с рождением ребенка. Но фактически, первая пара, которая воспользовалась данным предложением сразу же в роддоме, получила лишь 6 (из 8 доступных на текущий момент) услуг по одной заявке:
- государственная регистрация рождения ребёнка;
- определение происхождения ребёнка;
- назначения помощи при рождении ребёнка;
- регистрация в Государственном реестре физических лиц — плательщиков налогов;
- определение принадлежности новорожденного ребёнка к гражданству Украины;
- внесение информации о новорожденном ребёнка в Единый государственный демографического реестр с присвоением уникального номера записи в нём.
Также следует отметить, что к началу года сервис еМалятко фактически начал работать в тестовом режиме лишь в одном городе – Харькове. Тем не менее, на протяжении января услуга также будет запущена ещё в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Источник: Facebook