Со следующего года заработает онлайн-сервис еМалятко. Он объединит десять базовых государственных услуг, связанных с рождением ребенка

Новий сервіс для молодих батьків в рамках Реформа державного управління 🤝Сьогодні Уряд Volodymyr Groysman дав старт новій електронній послузі #єМалятко 🤱 Ще тільки півроку тому ми дискутували про таку послугу з міжнародними партнерами та колегами з міністерств і відомств, а вже сьогодні ми можемо представити сервіс 10 в 1 та ще й онлайн⚡Відтак, з 1 січня 2020 року, 10 важливих послуг, які отримують батьки при народженні дитини, таких як, наприклад, державна реєстрація народження, реєстрації місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номеру запису в ньому, стануть лише #однією і доступною #онлайн. Просто доглядаючи за вашим малям, яке нещодавно з’явилось на світ, ви зможете отримати усі необхідні послуги з вашого гаджету. 💻Але й це ще не все, й від сьогодні починає працювати електронна послуга #Муніципальнаняня. Відтепер, подати документи для відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років можна без візитів до чиновників, зручно й швидко. 📑Крок за кроком, послуга за послугою, ми робимо життя українців зручнішим, комфортнішим і маємо ще багато цікавих ідей, які обов’язково втілимо в життя! ☀Українська стратегіяМіністерство юстиції України Міністерство соціальної політики України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Державне агентство з питань електронного урядування України EU 4 PAR European Union in Ukraine Embassy of Canada in Ukraine Павло Петренко Oleksandr Ryzhenko Андрій Рева

Опубліковано Oleksandr Saenko Середа, 10 липня 2019 р.