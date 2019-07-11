Со следующего года заработает онлайн-сервис еМалятко. Он объединит десять базовых государственных услуг, связанных с рождением ребенка
Кабинет министров Украины на заседании 10 июля одобрил внедрение единой электронной услуги для оформления необходимых документов для новорожденных под забавным названием еМалятко. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины и глава Офиса реформ премьер-министра Украины Александр Саенко на своей страничке в Facebook.
еМалятко — это новый онлайн-сервис по оформлению документов для новорожденных. Благодаря этой инициативе, разработанной в рамках реформы государственного управления, родители смогут получить онлайн десять базовых государственных услуг, связанных с рождением ребенка. Говоря конкретнее, это государственная регистрация рождения ребенка, регистрация места его проживания, назначение государственных выплат при рождении ребенка, внесение сведений о ребенке в реестр пациентов, внесение сведений в реестр налогоплательщиков, выдача удостоверений родителям многодетных семей и назначение помощи детям, которые воспитываются в многодетных семьях, и ряд других услуг.
Новий сервіс для молодих батьків в рамках Реформа державного управління 🤝Сьогодні Уряд Volodymyr Groysman дав старт новій електронній послузі #єМалятко 🤱 Ще тільки півроку тому ми дискутували про таку послугу з міжнародними партнерами та колегами з міністерств і відомств, а вже сьогодні ми можемо представити сервіс 10 в 1 та ще й онлайн⚡Відтак, з 1 січня 2020 року, 10 важливих послуг, які отримують батьки при народженні дитини, таких як, наприклад, державна реєстрація народження, реєстрації місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номеру запису в ньому, стануть лише #однією і доступною #онлайн. Просто доглядаючи за вашим малям, яке нещодавно з’явилось на світ, ви зможете отримати усі необхідні послуги з вашого гаджету. 💻Але й це ще не все, й від сьогодні починає працювати електронна послуга #Муніципальнаняня. Відтепер, подати документи для відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років можна без візитів до чиновників, зручно й швидко. 📑Крок за кроком, послуга за послугою, ми робимо життя українців зручнішим, комфортнішим і маємо ще багато цікавих ідей, які обов’язково втілимо в життя! ☀Українська стратегіяМіністерство юстиції України Міністерство соціальної політики України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Державне агентство з питань електронного урядування України EU 4 PAR European Union in Ukraine Embassy of Canada in Ukraine Павло Петренко Oleksandr Ryzhenko Андрій Рева
Опубліковано Oleksandr Saenko Середа, 10 липня 2019 р.
«Этот комплекс услуг будет предоставляться после представления отцом или матерью новорожденного ребенка всего одного заявления. Это очень прогрессивная услуга, которая вобрала лучший европейский и мировой опыт. Его философия заключается в том, что любой гражданин получает пакет сервисов от разных ведомств через единый контакт. Без хождения по кабинетам и траты времени», — подчеркивают в Минюсте.
Запуск онлайн-сервиса еМалятко намечен на 1 января 2020 года.
Одновременно Саенко анонсировал запуск электронной услуги «Муніципальна няня», чтобі можно было подавать документы для возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет онлайн без необходимости посещения чиновников. В то же время Саенко не указал прямой адрес на эту услугу, а среди доступных на данный момент государственных онлайн-услуг, разбросанных по сайтам различных ведомств, эта пока отсутствует.
Источник: министр Кабинета министров Украины Александр Саенко Facebook