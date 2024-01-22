Новости IT-бизнес 22.01.2024 в 17:44 comment views icon

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Украинский профильный ресурс DOU.UA провел очередной зарплатный опрос IT-разработчиков, в котором приняло участие 5959 специалистов.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Как свидетельствуют результаты опроса, впервые с начала полномасштабного вторжения у разработчиков уменьшилась средняя зарплата – на $135 за полгода. Это коснулось специалистов почти всех уровней, кроме Lead+.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Наибольшее падение наблюдается у специалистов уровня Senior (на $163 до $4738). Зарплаты Middle снизились на $100 – до $2500. У начинающих снижение зарплат составляет $50. Интерны могут рассчитывать в среднем на $350 вместо $450. Медианные зарплаты опытных разработчиков — уровня Tech Lead и Architect — пока остаются на прежнем уровне, а у Team Lead падение незначительное (-$25 против лета 2023 года). Доля разработчиков, зарабатывающих более $10 000, в настоящее время составляет 1%.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Средние зарплаты специалистов, имеющих от 1 до 9 лет опыта в разработке, теперь ниже, чем полгода назад. Зарплаты либо не повышают, либо в новых наймах предлагают меньшую сумму. На зарплату в $5000 теперь могут рассчитывать разработчики с опытом IТ от 10 лет (летом такая медиана была у специалистов с 8+ лет).

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Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Зарплаты уменьшились в большинстве городов. Только жители Луцка и Полтавы могут похвастаться небольшим приростом (на $100 и $25). В Днепре, Харькове и Черновцах средние зарплаты не претерпели изменений.

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Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Специализациями с высокими зарплатами остаются Back-end и Mobile. Уменьшение зарплат здесь пока ощущается меньше, чем среди Front-end и Full Stack специалистов. Медианные зарплаты специалистов по Front-end всех уровней, кроме Lead+, снизились. Среди специалистов по Full Stack это прежде всего касалось джунов (-$80) и сеньоров (-$450). Среди Back-end специалистов больше всего падение в зарплатах мидлов (-$100). Значительно меньше стали зарплаты специалистов по Mobile-разработке уровня Lead+ (-$300).

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Самые высокие зарплаты оказались у разработчиков, для которых основным языком программирования является Scala ($5600, $100 за последние полгода). В основном это специалисты уровня Senior+. На втором месте Go – медианная зарплата $4500 (-$500 за полгода). Хотя средние зарплаты у разработчиков на этом языке уменьшились, однако они остаются выше, чем для других языков. Далее – Kotlin и Rust (медиана $4000). Полгода назад Rust был на втором месте, однако сейчас медиана уменьшилась на $1350 — как из-за снижения средних зарплат специалистов разных тайтлов, так и из-за увеличения количества новичков, использующих этот язык.

Средние зарплаты разработчиков в аутстафинговых компаниях остаются одними из самых высоких на рынке ($4100, +$100 за полгода). Значительно меньше стали получать в стартапах ($3338, -$663 за полгода). Зарплаты в продуктовых компаниях по-прежнему на среднерыночном уровне. За последние полгода стали меньше получать мидлы и специалисты уровня лид и выше ($200). Средние зарплаты разработчиков в аутсорсинговых компаниях по-прежнему одни из самых низких. За последние полгода они несколько снизились: на $125 у сеньоров, $70 у джунов и $20 у мидлов.

Зарплаты украинских айтишников упали впервые с начала войны – DOU

Уровень владения английским языком среди разработчиков достаточно высок: 45% оценили его как Upper Intermediate, а еще 10% – как Advanced. За год доля специалистов, знающих язык на уровне Upper-Intermediate и выше, выросла на 3 процентных пункта. Специалисты с лучшим уровнем английского могут претендовать на более высокие зарплаты. Однако снижение зарплат коснулось и их.

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