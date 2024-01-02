Защитники Украины уничтожили 35 БПЛА (100%) и 72 из 99 ракет разных типов (72,7%) во время минувшего воздушного удара

Оккупанты не останавливаются и устроили новый массовый обстрел Украины различными ракетами и БПЛА. Напомним, предыдущая воздушная атака произошла 29 декабря. В этот раз основной целью стал Киев.

Новый массированный обстрел начался с применения 35 дронов Shahed-136/131 с юго-восточного направления, двигавшихся в разные регионы Украины. Силы ПВО уничтожили все ударные БПЛА оккупантов.

Также ночью взлетели 16 российских самолетов Ту-95МС, вышедшие на рубеже пуска около 6.00 и запустившие не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Впоследствии российские террористы дополнительно совершили пуски 10 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с истребителей МиГ-31К. Также враг запустил с моря 3 ракеты «Калибр». С севера произвели пуск 12 баллистических ракет типа Искандер-М/С-300/С-400. Дополнительно с самолетов Су-35 запустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П. Следовательно, по предварительным данным, российские захватчики использовали в этой комбинированной атаке не менее 99 ракет разных типов.

Украинские защитники неба ─ Воздушные Силы и подразделения Сил обороны Украины ─ уничтожили 72 воздушные цели (72,7%):