Окупанти здійснили найбільш інтенсивний комбінований обстріл з початку війни ─ 158 дронів та ракет (114 цілей знищено)

У ніч на 29 грудня російські окупанти здійснили черговий обстріл цивільних та воєнних об’єктів в Україні, завдавши масового комбінованого повітряного удару.

Бід час цієї атаки в небі України було виявлено 158 повітряних цілей: 36 ударних БпЛА Shahed-136/131, понад 100 крилатих ракет та понад 10 балістичних ракет. Цілями атаки стали об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти, житлові будинки тощо. На превеликий жаль, серед українців є загиблі та постраждалі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що цієї ночі окупанти запускали все, окрім «Калібрів»:

«Окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БПЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505… Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили»

Спершу для атаки використали 36 ударних БпЛА Shahed-136/131, які летіли з північного та південно-східного напрямку у західному напрямку. Близько 3 години ночі в повітря піднялись 18 літаків Ту-95МС, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку та запустили не менше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Біля 05.00 бомбардувальники Ту-22М3 випустили 8 крилатих ракети Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

Водночас російські терористичні війська завдали удару балістичними ракетами С-300/С-400/Іскандер-М, випустивши щонайменше 14 таких ракет. О 6.30 в повітря піднялись 5 винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми оцінками, цієї ночі ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу ─ ракети різних типів та ударні БпЛА. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей:

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27 ударних БпЛА Shahed-136/131 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Дякуємо охоронцям неба!