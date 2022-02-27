Засновник Telegram Павло Дуров повідомив про можливість обмеження роботи месенджера в Україні та РФ на час війни [Оновлено: і майже зразу відмовився від цієї ідеї]

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що розглядає можливість обмеження роботи у Росії та Україні на час війни, оскільки канали в месенджері все частіше стають джерелом неперевіреної інформації, пов’язаної «з українськими подіями».

Оновлено [18:04]: Незабаром після публікації Павло Дуров відредагував повідомлення та закреслив частину тексту з можливістю запровадження обмеження роботи месенджера в Україні та РФ на час війни. Засновник Telegram змінив думку після того, як «багато користувачів звернулися із проханням навіть не розглядати цю можливість, оскільки месенджер для них — єдине джерело інформації».

«Закликаю користувачів з Росії та України із недовірою ставитися до будь-яких даних, які поширюються в Telegram зараз. Ми не хочемо, щоб Telegram використовувався як інструмент, що посилює конфлікти і розпалює міжнаціональний розбрат». Павло Дуров, засновник Telegram

***

З початку повномасштабної війни РФ проти України месенджер Telegram працює у нас з перебоями та помітними «гальмами» — у компанії пояснюють це «безпрецедентним навантаженням» на європейський кластер серверів. Також через месенджер активно розміщують замовлення на диверсійні дії в Україні.

Від редакції ITC

Показово, що Павло Дуров в унісон з «геббельсівською пропагандою Кремля» не каже «Ні війні» та використовує оманливу риторику, щоб приховати очевидне — у нього відкрита агресія РФ та ганебна війна Путіна проти України це «ситуація», «українські події» та «конфлікт».