Зеленский стал героем серии биографических комиксов про политических деятелей TidalWave Comics

Издательство TidalWave Comics объявило о выпуске новой серии комиксов про политических деятелей. И новым героем стал Владимир Зеленский. Краткая биография Президента Украины «Политическая власть: Владимир Зеленский» выйдет 20 мая. Часть выручки от продажи комикса будет передана в Международный Красный Крест для помощи украинцам.

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22-страничный выпуск, написанный Майклом Фризеллом и нарисованный Пабло Мартиненой, доступен в цифровом и печатном виде и будет доступен на различных платформах. Также выйдет специальный коллекционный экземпляр комикса в твердом переплете.

TidalWave уже более 11 лет пишет о политиках, используя уникальные сюжетные свойства комиксов.

«Это был сложный сценарий для написания. Мы с издателем хотели сосредоточиться на человеке, нежели на том, на чем сейчас сосредоточены СМИ – войне Украины с россией и битве Зеленского с путиным. Кто он такой? Что заставляет его работать? Почему он является лидером для Украины в данный момент? Именно эти вопросы интересовали меня, когда я начал исследование». Майкл Фризелл

«Эта книга много значит для меня из-за моего украинского наследия. Обе мои бабушки и дедушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это средство, чтобы не только рассказать историю, но и как-то пожертвовать на это дело», — добавляет издатель Даррен Г. Дэвис.

Формат биографических комиксов позволяет авторам TidalWave углубиться в историю известных личностей и исследовать, что их сформировало. Ряд СМИ, включая CNN, FOX News, The Today Show, Time и People, публиковали биографические комиксы компании.

Новый биографический комикс станет частью постоянно растущей библиотеки TidalWave, состоящей из более чем 200 выпусков. В предыдущих сериях были представлены биографии Барака Обамы, Дональда Трампа, Кондолизы Райс, Джорджа Буша, Джастина Трюдо, Нельсона Манделы, Элизабет Уоррен и других.

Печатные копии биографических комиксов доступны на Amazon. Цифровые версии появятся в iTunes, Kindle, Nook, ComiXology, Kobo и везде, где продаются электронные книги.

Источник: Reuters