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Булавой и пинками: украинские разработчики выпустили браузерную игру, в которой Зеленский избивает путина, кадырова, российских солдат и собирает паляницы

Булавой и пинками: украинские разработчики выпустили браузерную игру, в которой Зеленский избивает путина, кадырова, российских солдат и собирает паляницы

Небольшая команда украинцев создала и выпустила игру Fight for Ukraine. Она предназначена для браузеров и работает на Unity. Игроку от первого лица предстоит бить булавой российских солдат, кадырова и путина. Чтобы разблокировать удар ногой нужно собирать паляницы: 1 шт. – 1 пинок. В конце короткой и успешно завершенной игры можно увидеть, что наш ГГ – президент Украины Владимир Зеленский. После победы он исполняет танец. Затем появляется меню, в котором предлагают пройти игру заново, а также перечислить деньги в поддержку украинской армии.

«Бейте врагов булавой, а также собирайте паляницы, чтобы иметь возможность бить их еще и ботинком!», — гласит короткое описание.

Разработчики поделились, что у них есть масса идей. Они хотят добавить различные локации, новых персонажей и т. д.

Ранее другая команда выпустила браузерный файтинг, в котором Илон Маск только одной рукой бьется с кадыровым и путиным. Она называется Musk vs putin и также создана на Unity. В качестве боевой арены выступает разрушенный Мариуполь, а на фоне играет песня «Ой у лузі червона калина».

Геймеры составили список видеоигр, в которых можно сражаться против русских или военных СССР (местами нужно применить воображение и, конечно же, не забыть об орках)


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