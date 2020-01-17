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Жалобы на самопроизвольное ускорение электромобилей Tesla могут вызвать расследование со стороны контролирующих органов

Жалобы на самопроизвольное ускорение электромобилей Tesla могут вызвать расследование со стороны контролирующих органов

Жалобы на самопроизвольное ускорение электромобилей Tesla могут вызвать расследование со стороны контролирующих органов


На протяжении нескольких лет от владельцев электромобилей Tesla поступают жалобы, суть которых сводится к тому, что их транспортные средства могут самопроизвольно ускоряться без нажатия на педаль акселератора. О таких проблемах мы сообщали в 2013 и в 2017 годах. Но как оказалось, этих случаев значительно больше. В результате, Национальное управление по вопросам безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) заявило, что рассматривает возможность проведения расследования фактов «внезапного неожиданного ускорения» 500 тыс. автомобилей Tesla.

Ходатайство о проведении расследования охватывает электромобили Tesla Model S (модельного ряда 2012-2019 годов), Model X (модельного ряда 2016-2019 годов) и Model 3 (модельного ряда 2018-2019 годов). В нём также фигурируют сведения о жалобах 127 потребителей, 123 уникальных транспортных средствах, 110 авариях и 52 случаях получения травм. Компания Tesla пока никак не прокомментировала эту информацию.

В рамках стандартной практики, NHTSA рассмотрит ходатайство и поступившие данные, а затем примет решение о необходимости проведения расследования.

Отметим, любой человек может подать ходатайство, требующее от NHTSA начать расследование предполагаемого нарушения безопасности. После проведения технического анализа Управление по расследованию дефектов агентства информирует заявителя о том, будет ли проводить полноценное расследование.

Добавим, Tesla также подвергается критике из-за работы её системы Autopilot. Неоднократно появлялись сообщения, что электромобили компании попадали в аварии из-за работы функции автопилота, в том числе со смертельным исходом. Однако автопроизводитель заявляет, что поездки с функцией Autopilot являются более безопасными, чем без неё.

Источник: The Verge

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