Жалобы на самопроизвольное ускорение электромобилей Tesla могут вызвать расследование со стороны контролирующих органов

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На протяжении нескольких лет от владельцев электромобилей Tesla поступают жалобы, суть которых сводится к тому, что их транспортные средства могут самопроизвольно ускоряться без нажатия на педаль акселератора. О таких проблемах мы сообщали в 2013 и в 2017 годах. Но как оказалось, этих случаев значительно больше. В результате, Национальное управление по вопросам безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) заявило, что рассматривает возможность проведения расследования фактов «внезапного неожиданного ускорения» 500 тыс. автомобилей Tesla.

Ходатайство о проведении расследования охватывает электромобили Tesla Model S (модельного ряда 2012-2019 годов), Model X (модельного ряда 2016-2019 годов) и Model 3 (модельного ряда 2018-2019 годов). В нём также фигурируют сведения о жалобах 127 потребителей, 123 уникальных транспортных средствах, 110 авариях и 52 случаях получения травм. Компания Tesla пока никак не прокомментировала эту информацию.

В рамках стандартной практики, NHTSA рассмотрит ходатайство и поступившие данные, а затем примет решение о необходимости проведения расследования.

Отметим, любой человек может подать ходатайство, требующее от NHTSA начать расследование предполагаемого нарушения безопасности. После проведения технического анализа Управление по расследованию дефектов агентства информирует заявителя о том, будет ли проводить полноценное расследование.

Добавим, Tesla также подвергается критике из-за работы её системы Autopilot. Неоднократно появлялись сообщения, что электромобили компании попадали в аварии из-за работы функции автопилота, в том числе со смертельным исходом. Однако автопроизводитель заявляет, что поездки с функцией Autopilot являются более безопасными, чем без неё.

Источник: The Verge