Жестокие путешествия по Италии во время чумы: анонсирован приключенческий экшен 1348 Ex Voto с игрой за женщину-рыцаря

Маргарита Юзяк

Во время Future Games Show в рамках Gamescom студия Sedleo представила новую приключенческую игру — 1348 Ex Voto. Мы получим итальянскую Жанну д’Арк?

Игра рассказывает историю Аэты в 1348 году — молодой дворянки, которая мечтала стать рыцарем. После нападения бандитов на ее деревню она отправляется на поиски пропавшей подруги Бьянки. Впереди ее ждет путешествие сквозь охваченную кризисом Италию: деревни, замки и руины Рима, где придется столкнуться с насилием и беззаконием. Поэтому игрок путешествует по средневековому полуострову, где страну раздирает чума, а дороги контролируют бандиты, наемники и религиозные фанатики.

Разработчики тесно сотрудничали с организацией Historical European Martial Arts, чтобы сделать бои реалистичными. У игроков будет выбор между одноручным и двуручным стилем боя, а новые комбо можно открыть благодаря «книгам навыков». События будут происходить на реалистично воссозданных локациях: от деревень и замков до остатков античного Рима и склонов Апеннин.

Sedleo говорит, что Италия как сеттинг была естественным выбором: студия базируется именно там, а команда проводила исследования непосредственно в сельской местности, чтобы перенести в игру характерные пейзажи и атмосферу. Также разработчики сами заявляли, что их небольшая, но амбициозная команда состоит из международных ветеранов AAA-индустрии. Конкретные проекты не раскрываются, но возможно намек на опыт в Ubisoft, CD Projekt RED, Rockstar Games, или Activision Blizzard.

1348 Ex Voto — первый проект команды, и его выход запланирован на начало 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Вместе с тем советуем почитать, что анонсировали в первый день Gamescom 2025, например, по исторической тематике есть наполеоновские souls-like.

Источник: Gematsu

