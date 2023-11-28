Журнал Popular Science закрывается через 151 год, несмотря на то, что уже выходил в цифровом формате

Через 151 год существования Popular Science (Популярная наука) больше нельзя будет приобрести в виде журнала. PopSci перешел на полностью цифровой формат несколько лет назад, а теперь исчез и так.

PopSci, который освещает истории, связанных с наукой, технологиями и природой, опубликовал свой первый номер в 1872 году, cообщает The Verge. С годами все изменилось: в 2018 году журнал перешел на ежеквартальный график выхода, а после 2020 года вообще отказался от физических копий. Теперь будет существовать лишь в виде отдельных статей на сайте.

В своем посте на LinkedIn бывший редактор PopSci Пурбита Саха прокомментировала закрытие журнала, заявив, что она «разочарована, разъярена и шокирована тем, что владельцы закрыли новаторское издание, которое адаптировалось к изменениям, происходившим в течение 151 года, за пятиминутный звонок в Zoom».

PopSci — феноменальный бренд, и в условиях изменения потребительских тенденций важно, чтобы мы отдавали приоритет инвестициям в новые форматы. Мы считаем, что контент-стратегия должна развиваться за пределами цифрового журнального продукта. Сочетание команды новостей с коммерческими, видео и другими инициативами создаст контент, который будет естественно соответствовать миссии PopSci. — Кати Герберт директор по коммуникациям компании Recurrent Ventures, владельца PopSci.

В дополнение к отказу от журнального формата, PopSci уволил нескольких сотрудников в начале этого месяца, оставив около пяти сотрудников редакции и «нескольких» работников коммерческой команды издания. Группа цифровых медиа Recurrent Ventures приобрела PopSci в 2021 году и назначила третьего генерального директора за последние три года лишь за неделю до увольнений.

PopSci будет продолжать предлагать статьи на своем сайте, а также подписку PopSci Plus, которая предлагает доступ к эксклюзивному контенту и архиву журнала. Однако его закрытие знаменует собой конец целой эпохи.