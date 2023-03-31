Жителей Львова призывают присылать фото нарушений правил парковки – штрафы обещают направить в поддержку ВСУ

Львовский городской совет обратился к жителям и гостям Львова с призывом принять участие в акции «Донать фотонарушения парковок на ВСУ». Фактически жителям предлагают фиксировать нарушение правил парковки, а деньги, собранные от штрафов за такие нарушения, будут направлять в поддержку ВСУ.

«Во Львове стартует акция «Донать фотонарушения парковок на ВСУ», в рамках которой жители могут приобщиться одновременно как к благоустройству города, так и донации средств на Вооруженные силы Украины. Ведь средства от штрафов за неправильную парковку во Львове направляют на помощь украинским военным», — говорится на сайте горсовета.

Отмечается, что кроме работы парковочных инспекторов, следить за порядком на дорогах Львова могут и сами жители. Заметив нарушения, они могут произвести фотофиксацию неправильно припаркованного автомобиля и отправить фото через соцсети «Горячей линии» города: Telegram-бот или страницу в Facebook.

Подать фотофиксацию нарушения через чат-бот в Telegram можно следующим образом:

зарегистрироваться.

выбрать раздел «Новое обращение».

выбрать категорию «Дороги, площади, парки».

выбрать подкатегорию «Парковка на газонах и общественных территориях».

указать адрес и добавить фото.

С начала года от жителей на «Горячую линию» поступило более 300 фотофиксаций нарушений парковки автомобилей. Однако не сообщается, какая сумма штрафов была собрана благодаря таким обращениям жителей Львова.