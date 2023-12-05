Знакомьтесь, Kino — программа для профессиональной работы с видео на iPhone от разработчика Halide

Релиз Kino запланирован на февраль 2024 года.

Halide — популярная программа для фото, которая вышла в 2017 году и предоставила возможности съемки и редактирования изображений в формате Raw, никогда не получит поддержки видео. Вместо этого, его разработчик, стартап Lux, запускает отдельное приложение под названием Kino, которое может развить недавно полученную в iPhone опцию Log для видео.

Log — это цветовой профиль, который есть на некоторых профессиональных видеокамерах и теперь также доступен на iPhone 15 Pro и Pro Max. Он хранит информацию об изображениях в светлых и затененных областях, что обеспечивает большую гибкость в цветопередаче и контрастности в постпродакшне.

«Log-видео для кинематографистов — это то же самое, что Raw для фотографов. Это мощный файловый формат, который обеспечивает расширенные возможности редактирования», — говорит соучредитель Halide Бен Сандофски.

Информации о функциях Kino немного, а цены еще не разглашаются. Сандофски говорит, что он использовал «простую версию» программы Kino для записи своего видеоанонса (на видео ниже), но не вдавался в детали.