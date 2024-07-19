Новости Military Tech 19.07.2024 в 13:30 comment views icon

«Знаковое событие»: одесская ПВО сбила четырехтонную баллистическую ракету «Искандер», впервые за долгое время

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Андрій Русанов

Автор сайта

«Знаковое событие»: одесская ПВО сбила четырехтонную баллистическую ракету «Искандер», впервые за долгое время

В Одессе средства ПВО сбили баллистическую ракету «Искандер» 18 июля. Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook.

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Ракеты «Искандер» крайне трудно сбить из-за высокой скорости и баллистической траектории. В последние месяцы российские агрессоры терроризируют этими ракетами Одессу и область из оккупированного Крыма. К сожалению, в 2024 году эти ракеты очень часто достигали цели, нанося ущерб портовой инфраструктуре региона и другим объектам.

В последнее время россияне использовали эти ракеты с кассетной боевой частью, которая состоит из 54 отдельных зарядов. Ракеты взрываются над целью и наносят ущерб в большом радиусе. В частности, такими ракетами в конце апреля был атакованный дворец студентов Одесской юридической академии, в результате чего были убиты и ранены и пострадал ректор академии Сергей Кивалов.

Ракеты искандер весят 3800 кг и имеют боевую часть до 480 кг, вес может меняться в зависимости от боеголовки. В ВМС не сообщают, каким именно типом ракеты россияне нанесли удар. Обезвреживание баллистической ракеты «Искандер» над Одессой впервые за долгое время может свидетельствовать об усилении возможностей ПВО.

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