Знаменитое шелкографическое полотно Энди Уорхола «Мэрилин» продали на аукционе за рекордные $195 млн

Знаменитый шелкографический (созданный методом трафаретной печати) портрет Мэрилин Монро, сделанный поп-художником Энди Уорхолом в 1964 году, продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке 9 мая за 195 миллионов долларов. Это рекордная цена за работу американского художника.

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Shot Sage Blue Marilyn — один из серии портретов актрисы, сделанных Уорхолом после ее смерти в 1962 году, и с тех пор он стал одним из самых известных произведений поп-арта. Картина находилась в коллекции швейцарских арт-дилеров Томаса и Дорис Амманн. Предпродажная оценка достигла 200 миллионов долларов.

Картина была продана за 170 миллионов долларов, но вместе с дополнительными сборами стоимость работы Уорхола достигла 195 миллионов 40 тысяч долларов. Эта цена побила предыдущий рекорд американского произведения искусства. В 2017 году картину Жана-Мишеля Баския 1982 года продали на аукционе за 110,5 миллиона долларов.

Картина Shot Sage Blue Marilyn основана на рекламной фотографии Монро из фильма 1953 года «Ниагара». Название относится к инциденту, во время которого женщина выстрелила из пистолета в стопку из четырех портретов Мэрилин в студии Уорхола, но пуля не попала в Shot Sage Blue Marilyn.

Монро была одной из самых известных звезд Голливуда до своей смерти от передозировки. Она умерла в Лос-Анджелесе 4 августа 1962 года. Энди Уорхол скончался в 1987 году.