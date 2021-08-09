Самая дорогая видеоигра в истории: Нераспечатанную копию Super Mario Bros. продали за $2 млн





Анонимный покупатель заплатил $2 млн за никогда не открывавшуюся копию игры Super Mario Bros. Напомним, игра была выпущена в 1985 году.

Сумма в $2 млн является рекордной. Итоговая стоимость Super Mario Bros. побила рекорд, установленный менее месяца назад, когда запечатанная копия Super Mario 64 ушла на аукционе за $1,56 млн.

Причём за последний год рекорд самой дорогой видеоигры был побит много раз. Это связано с высоким спросом на детские коллекционные предметы.

Так, в июле прошлого года копия Super Mario Bros. ушла на аукционе за $114 тыс. В ноябре копия Super Mario Bros. 3 побила этот рекорд, её продали на аукционе за $156 тыс. Затем этот рекорд также был побит в апреле, когда копия Super Mario Bros. ушла на аукционе за $660 тыс. В июле был установлен очередной рекорд, когда игру The Legend of Zelda купили за $870 тыс.

Хотя большинство рекордов было побито винтажными играми, которые продавались на аукционах, в случае Super Mario Bros., проданной за $2 млн, ситуация развивалась иначе. Площадка коллекционирования Rally покупает игры и другие коллекционные предметы, такие как комиксы, и превращает их в небольшие компании, в которых люди могут покупать акции, как инвестиции. Если кто-то делает предложение о покупке предмета коллекционирования, эти инвесторы голосуют, продавать ли его. Rally купила игру Super Mario Bros. за $140 тыс. в апреле прошлого года, и теперь акционеры одобрили продажу анонимному коллекционеру.

Источник: The Verge