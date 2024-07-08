ZOTAC «засветил» данные покупателей техники — счета, фамилии и обращения по гарантии

Компания ZOTAC попала в скандал из-за утечки личной информации клиентов. Причиной стало небрежное управление файлами RMA Return merchandise authorization — возврат некачественных или неисправных изделий продавцу, дистрибьютору или непосредственно производителю для замены, ремонта или возмещения стоимости.

Одним из первых на проблему обратил внимание автор YouTube-канала GamersNexus. Он сказал, что проблема возникла из-за загрузки важных файлов на веб-серверы Google. Это сделало их доступными для любого, кто искал «ZOTAC RMA» в поисковике. Файлы содержали бизнес-счета, запросы на возврат товаров и личные данные клиентов.

Зритель канала GamersNexus заметил свой файл RMA в результатах поиска. Там были подробные данные пользователей, суммы счетов и другая информация. Бизнес-счета раскрыли, что ZOTAC покупал видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 предыдущего поколения по $2400 за штуку.

Один из партнеров ZOTAC выразил возмущение: «Если я могу найти свои кредитные авизо Кредитовое авизо — это документ, который выписывает учреждение своим контрагентам, чтобы подтвердить наличие у себя некоторой задолженности определенной величины. в Google… что это такое? Как можно так небрежно вести бизнес?»

Как проверить, не попали ли ваши данные в сеть

Владельцам продукции ZOTAC стоит проверить, не оказалась ли их личная информация в открытом доступе. Для этого введите в поиск свое имя и добавьте «site:zotacusa.com». Компания уже работает над решением проблемы и просит клиентов прислать личные документы на электронную почту.

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Источник: Tweaktown

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