Звезда «Аколита» говорит, что с «Топ Ган: Мэверик» вырезали все его реплики — потому что «Том Круз пишет истории для Тома Круза»

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Хотя имя Мэнни Джасинто вряд ли известно широкой публике, его лицо точно знакомо поклонникам сериала «Аколит» — актер сыграл лорда ситхов, а издание Variety охарактеризовало его, как самого сексуального персонажа в истории «Звездных войн».

Впрочем, возможность засветиться на экране у него была и раньше — Джасинто появлялся в нескольких сценах боевика «Топ Ган: Мэверик» в роли Билли «Фрица» Авалона.

Правда, когда фильм вышел, актер обнаружил, что все его реплики почему-то вырезали.

«Немного возмутился, но это не было для меня шоком», — сказал Джасинто в интервью журналу GQ. «Было ощущение, что камера больше сосредоточена на других парнях и не тратит много времени на наши сцены».

В то же время Джасинто рад, что получил отличный опыт и смог увидеть, как работает Том Круз.

«В конце концов Том Круз пишет истории для Тома Круза», — сказал актер. «Все зависит от нас самих, не нужно ждать, пока за нас это сделает кто-то другой. Мы должны сами создавать такие масштабные истории».

Сейчас сериал «Аколит» транслируется на Disney+ — 16 июля вышел финальный эпизод.

«Аколит» рассказывает о событиях, происходивших в конце Эпохи Расцвета Республики примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). По сюжету «бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, однако силы, с которыми они сталкиваются, более зловещие, чем они могли ожидать».

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Несмотря на то, что сериал «Аколит» стал крупнейшим запуском Disney+ в 2024 году (с 4,8 млн просмотров за день) зрителям творение Лесли Хедланд не слишком понравилось — по крайней мере, если учитывать оценки Rotten Tomatoes.

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