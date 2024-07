«Вполне ожидаемо». Шоураннер «Аколит» отреагировала на ревью-бомбинг сериала — с катастрофическими 14% от зрителей

Несмотря на то, что сериал «Аколит» стал крупнейшим запуском Disney+ в 2024 году (с 4,8 млн просмотров за день) зрителям творение Лесли Хедланд не слишком понравилось — по крайней мере, если взглянуть на оценки Rotten Tomatoes.

Сейчас критики поставили сериалу 83%, тогда как зрители занизили рейтинг «свежести» до катастрофических 14%, что у некоторых вызвало мысли о преднамеренном ревью-бомбинге Ревью-бомбинг — явление, характеризующееся тем, что многочисленные группы людей оставляют в Интернете негативные отзывы об изданных работах, чаще всего о видеоиграх или фильмах, в попытке нанести ущерб продажам или популярности продукта..

Причем некоторые в отзывах сами признавались в ревью-бомбинге:

There are people who don’t like the show, and that’s ok, but there’s certainly review bombing happening

Some are at least being honest about it: pic.twitter.com/mkxoYfD91V

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 3, 2024