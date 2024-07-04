«Вполне ожидаемо». Шоураннер «Аколит» отреагировала на ревью-бомбинг сериала — с катастрофическими 14% от зрителей

Несмотря на то, что сериал «Аколит» стал крупнейшим запуском Disney+ в 2024 году (с 4,8 млн просмотров за день) зрителям творение Лесли Хедланд не слишком понравилось — по крайней мере, если взглянуть на оценки Rotten Tomatoes.
Сейчас критики поставили сериалу 83%, тогда как зрители занизили рейтинг «свежести» до катастрофических 14%, что у некоторых вызвало мысли о преднамеренном ревью-бомбингеРевью-бомбинг — явление, характеризующееся тем, что многочисленные группы людей оставляют в Интернете негативные отзывы об изданных работах, чаще всего о видеоиграх или фильмах, в попытке нанести ущерб продажам или популярности продукта..
Причем некоторые в отзывах сами признавались в ревью-бомбинге:
There are people who don’t like the show, and that’s ok, but there’s certainly review bombing happening
Some are at least being honest about it: pic.twitter.com/mkxoYfD91V
— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 3, 2024
В интервью Collider Лесли Хедланд сказала, что такая реакция публики была вполне ожидаемой для нее:
«О, все знают, что такое ревью-бомбинг. Меня предупреждал пиарщик и это вполне ожидаемо. Я понимаю в чем суть — среднестатистический зритель зайдет на сайт и скажет: о, а оценка пользователей очень низкая. Но это может повлиять только на новичков, а не на настоящих фанатов Звездных войн».
«Аколит» рассказывает о событиях, происходивших в конце Эпохи Расцвета Республики примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999). По сюжету «бывший падаван воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, однако силы, с которыми они сталкиваются, более зловещие, чем они могли ожидать».
В главных ролях предстают Амандла Стенберг (которая играет сразу двух персонажей) и Ли Чон Чжэ (говорит, что специально выучил английский для роли). Также среди актерского состава появляются Мэнни Джасинто, Джоди Тернер-Смит, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чепмен и Кэрри-Энн Мосс.
Сериал сейчас транслируется на Disney+ — новые эпизоды будут выходить каждый вторник (до 16 июля включительно).
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