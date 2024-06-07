Звезды Telegram — новая внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров

Мессенджер Telegram запустил новую функцию — возможность продажи цифровых товаров и услуг через боты и мини-приложения с помощью новой внутренней валюты под названием «Звезды Telegram».

В этом месяце администрация мессенджера обновила платформу ботов, чтобы беспрепятственно поддерживать платежи за цифровые товары. Звезды Telegram в этом случае выступают в качестве средства платежа. Звезды можно приобрести в приложении через Apple или Google или в PremiumBot. Впоследствии полученные звезды можно тратить на цифровые товары, предлагаемые ботами. Это могут быть предметы в Telegram-играх, онлайн-курсы, электронные книги и тому подобное.

«Звезды Telegram соответствуют последней политике Apple и Google в отношении продажи цифровых товаров и дают разработчикам в экосистеме Telegram и их пользователям беспрецедентный доступ к покупкам в магазинах мобильных приложений», ─ заявляют в Telegram.

Также отмечается, что вскоре разработчики получат возможность выводить звезды, полученные их ботами, в криптовалюту Toncoin с помощью платформы Fragment.

В дальнейшем администрация мессенджера планирует добавить больше функций, связанных со звездами Telegram. Например, пользователи смогут отправлять подарки авторам контента.