Acer дарит покупателям проектора HV532 фирменный экран в подарок!

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В рамках новой акции компания Acer предоставляет покупателям проектора HV532 фирменный экран формата 16:10, размерами 174 на 109 см, на треноге, в подарок.

Проектор Acer HV532 – доступная модель DLP проектора для домашнего использования. Устройство позволяет насладиться кинематографическим качеством картинки благодаря поддержке разрешения 4K и HDR, а также поддержкой 3D. Любители игр будут приятно удивлены возможность вывода изображения FullHD с частотой обновления 120 Гц и низким временем отклика. Высокая яркость и длительный ресурс лампы также позволят использовать проектор в офисных помещениях и образовательных учреждениях.

Детальная информация: https://geni.us/HV532D

Ключевые особенности: