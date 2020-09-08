Апгрейд для геймеров. ПриватБанк и VISA при поддержке Blizzard Entertainment предложили украинским игрокам необычную возможность

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ПриватБанк предлагает украинским геймерам украсить свои банковские карты дизайном из вселенной Blizzard Entertainment — компании-создателя легендарных игр Warcraft, Starcraft и Overwatch. При этом игроки получат шанс обновить свой игровой сетап.

Украинские фанаты компьютерных игр уже в конце 1990-х сражались за Орду или Альянс, спасали Декарда Каина и защищали терранские колонии от нашествия зергов. И сегодня игры разработчика Blizzard Entertainment — от World of Warcraft до Overwatch — имеют миллионы поклонников по всему миру. ПриватБанк запустил проект для «прокачки» своих банковских карт, а также игрового места.

Класс, что за «прокачка»?

Все, у кого есть карты VISA от ПриватБанка, могут украсить свою карту уникальным дизайном — с героями Overwatch из вселенной игры от Blizzard Entertainment. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте акции и выбрать то изображение, которое больше всего вам по душе.

Среди доступных вариантов — скины с Эхо, Эш, Лусио и Гэндзи.

Даже если карты VISA нет, в банк идти не обязательно! Просто авторизуйтесь в приложении Приват24 и создайте карту прямо в нем.

А что еще?

Те, кто обновят свой дизайн карты с вариантами от Blizzard Entertainment , получают шанс на апгрейд своего игрового сетапа. Среди призов: игровой ПК, специальные кресла для геймеров, игровые мониторы — а также коллекционные фигурки персонажей Overwatch Series 5 Cute but Deadly. Эти детально проработанные и очаровательные статуэтки порадуют даже самых суровых игроков популярного шутера.

Если вы еще не слышали про Overwatch, самое время узнать о ней!

Overwatch — яркий командный шутер с разнообразным составом героев. Выбирайте своего героя, путешествуйте по миру, сражайтесь за объекты и ведите свою команду к победе. Прежде чем начать игру, вам предстоит выбрать героя. Может, вы хотите управлять вооруженной до зубов разумной гориллой с Луны? Или мечтаете перемещаться во времени? А может, вам больше нравится боевой диджей? Кем бы вы ни хотели быть, в Overwatch вы найдете героя по вкусу.

Что нужно сделать для участия в розыгрыше?

Все очень просто: зарегистрируйтесь на страничке акции и установите скин Overwatch на карту VISA. Как только вы сделаете с этой картой три платежа от 50 гривен онлайн или через POS-терминал, вы автоматически становитесь участником.

Призы разыграют в два этапа. В первом, 07.09.2020 по 04.10.2020, среди наград — 25 фигурок, 3 монитора и одно геймерское кресло. Во втором, с 05.10.2020 по 31.10.2020, — еще 25 фигурок, 2 монитора и 2 кресла, а также игровой ПК. Выиграть последний может каждый, даже если уже получил другой приз.

«Для Украины, в частности для всех клиентов ПриватБанка, которые являются фанатами игр компании, это уникальный шанс приблизиться к миру всемирно известных игр от Blizzard Entertainment, которые за многие годы стали классикой в игровой индустрии», – говорит руководитель направления электронного бизнеса компании Кристина Кармазина.